Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla başladı. Deneme sürüşü etabının ardından dünyanın en hızlı pilotları ilk etap için start aldı. Pilotlar, Marmaris'in zorlu, bir o kadar da tabiatharikası parkurlarında mücadeleye devam edecek.

Loeb rüzgâr gibi

∂ Kariyerinde altı dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında liderliği elinde tutuyor. Dokuz şampiyonluğu olan efsane pilot Sebastien Loeb ilk güne damga vurdu. Uzun süredir yarışmayan efsane sürücü, takım arkadaşı Thierry Neuville’in 1,2 saniye önünde ilk günün birincisi oldu.