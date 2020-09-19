Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri’nde yapılan imza töreninde Başkan Fatih Mert, yapılan transferlerle MKE Ankaragücü’nün daha da güçlendiğini ifade ederek Alper Potuk transferinin camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Asırlık çınar MKE Ankaragücü’nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Alper Potuk, “Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.
Tesislerde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Alper Potuk, orta saha mevkisinde görev yapıyor.
MKE Ankaragücü Alper Potuk ile anlaştı
19.09.2020 - 18:18 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, Fenerbahçe’den ayrılan Alper Potuk ile 2 yıllığına anlaştı.
Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri’nde yapılan imza töreninde Başkan Fatih Mert, yapılan transferlerle MKE Ankaragücü’nün daha da güçlendiğini ifade ederek Alper Potuk transferinin camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Asırlık çınar MKE Ankaragücü’nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Alper Potuk, “Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.
Etiketler : MKE Ankaragücü,
733032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/733032.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
07
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
3
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
1
0
0
1
3
09
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
1
1
0
0
1
3
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
0
1
0
0
1
12
TRABZONSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
13
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
14
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
15
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
17
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
18
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
19
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
20
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği 0 - 0 Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor 0 - 0 Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor - Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa - Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir - Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
02
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
03
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
04
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
05
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
1
3
06
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
08
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
1
0
1
0
3
10
ALTAY
1
0
1
0
0
1
11
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
12
AKHİSARSPOR
2
0
1
1
-1
1
13
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
15
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
BURSASPOR
1
0
0
1
-2
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 0 Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 1 - 0 Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu - Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor - Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor - Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor