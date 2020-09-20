Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 5. yarışına ev sahipliği yapan Türkiye Rallisi’nin ikinci gününde zirve Red Bull sporcularının oldu. Üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi pilotlarını ağırlayan Marmaris’te geçilen 6 etap sonunda 1:36:38.6’lık derecesiyle Thierry Neuville birinci oldu. Ralli efsanesi Sebastien Loeb’ün ikinci sıraya yer aldığı günde üçüncülük ise bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’ye gitti.

Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nin ikinci gününde Yeşilbelde, Datça, Kızlan etapları ikişer kez geçildi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Red Bull sporcusu Belçikalı Thierry Neuville zirveyi kimseye bırakmadı.

Rallinin üçüncü ve son günde pilotlar Çetibelli ve Marmaris etapları ikişer kez geçecek.