Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulübün resmin internet sitesinden Sangare'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır" denildi.