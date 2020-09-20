Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray'ın iki sezon önce 4 milyon avroya transfer ettiği Marcao'ya, Roma talip oldu. İtalyan ekibi bonuslar dâhil 12 milyon avroluk ilk resmî teklifini sarı-kırmızılılara iletti. Bu durum fırsat olarak gözükse de hem yönetim hem de teknik heyet bu teklifi yeterli bulmadı. Galatasaray yönetimi, Serie A ekibine ilerideki ödemeler hariç net 15 milyon avroluk bir bedelden daha azına Brezilyalı oyuncuyu bırakmayacaklarını iletti.

Telles'ten 3,5 milyon

Cimbom, Belhanda, Babel, Jimmy ve Şener'in satışına yoğunlaşmış durumda. Bu isimlerin satışından gelecek para orta saha transferinde kullanılacak. İdrissa Doumbia için Sporting ile yeniden temasa geçilecek. Bu arada 6 milyon avroya Porto'ya satılan Alex Telles'in 40 milyon avro civarında bir bedele Manchester United'a gitmesi sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. Galatasaray, anlaşma gereği bu transferden yaklaşık 3,5 milyon avro alacak.

TERİM DİNLENDİRMİŞTİ

Aslar sahaya

Hem lige hem de Avrupa macerasına 3-1'lik galibiyetlerle başlayan Galatasaray yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Son şampiyon Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim Neftçi maçında dinlendirdiği aslarını sahaya sürecek.