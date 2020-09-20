Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Marcelo Saracchi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır" denildi.