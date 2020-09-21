Marmaris’te üç günlük heyecanda zirveyi kimseye bırakmayan Red Bull sporcularından Elfyn Evans, Marmaris’te şampiyon olarak pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi. Türkiye’de ikinci sırayı bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville alırken 9 defa dünya şampiyonu olan ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb ise podyumun üçüncü basamağına çıktı. WRC3 kategorisinde yarışan Red Bull sporcusu Yağız Avcı bu kategoride üçüncü olurken yapılan 2 yarışı da kazanarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 1. olmayı başardı.