Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris’te üç günlük heyecanda zirveyi kimseye bırakmayan Red Bull sporcularından Elfyn Evans, Marmaris’te şampiyon olarak pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi. Türkiye’de ikinci sırayı bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville alırken 9 defa dünya şampiyonu olan ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb ise podyumun üçüncü basamağına çıktı. WRC3 kategorisinde yarışan Red Bull sporcusu Yağız Avcı bu kategoride üçüncü olurken yapılan 2 yarışı da kazanarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 1. olmayı başardı.