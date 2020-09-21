Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da yeni transferler Flavio, Lewis Baker ve Benik Afobe resmî sözleşmeye imzayı attı. Başkan Ahmet Ağaoğlu “Üç oyuncumuz da takıma faydalı olacağının sinyallerini şimdiden verdiler” derken “Üçü de kısa sürede bir şeyi öğrendi; futbolun kurallarında çok nadiren, yılda bir değişiklik olur ancak bizde maçtan maça değişiklikler oluyor! Onun için bu üç arkadaşımızın maçlarda buna hazırlıklı olmaları gerekiyor” diyerek TFF’ye taş attı.

Mücadelemiz sürecek

“Önümüzdeki sezon zor olacak” diyen Ağaoğlu “Son iki sezon hem güzel futbol oynayan hem de zirveyi zorlayan bir mücadelemiz vardı. Üzerine koyarak devam etmek zorundayız. Sıkıntı vermediğiniz zaman herkes için sempatiksinizdir. Ama ne zaman ki zirveyi zorlarsanız size bakış açısı değişir. Bunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımız lütfen biraz sabırlı olsunlar. Trabzonspor’un verdiği bu mücadele yeni bir mücadele değil” dedi.