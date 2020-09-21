Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Burak Yılmaz’ın yerine bir golcü, Gökhan Gönül’ün yerine de bir sağ bek arayan Beşiktaş’ta bu hafta düğüm çözülecek. Uzun süre peşinden koştuğu sağ bek Nazım Sangare’yi Fenerbahçe’ye kaptıran siyah-beyazlılar Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin’i kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun takımıyla 1 yıllık kontratı bulunuyor ancak son dönemde forma şansı bulamayan Yedlin, takımdan ayrılmak istiyor.

‘Bırakın beni’ diyecek

Beşiktaş’ta asıl merak konulardan birisi ise forvet transferi. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Atletico Madridli Niko Kalinic ile her konuda anlaşma sağladı. İspanyol ekibi bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kalinic’i bedavaya göndermek istemiyor. 32 yaşındaki oyuncu yöneticilerle bugün bir görüşme gerçekleştirecek ve bonservisi konusunda kolaylık sağlanmasını isteyecek, ikna ederse de transfer bitecek.

TÖRE MESAİYE BAŞLADI

2013’te Rubin Kazan’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelen ve 2016 yılında da siyah-beyazlı takımdan Premier Lig ekiplerinden West Ham’a transfer olan Gökhan Töre, ikinci Beşiktaş macerasına dün çıktığı idmanla başladı.