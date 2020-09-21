Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı değerlendirirken gelen suallere ilginç cevaplar verdi. Okan Buruk’un eleştirdiği hakemler için, “Skordan bağımsız Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum. Müthiş bir maç yönettiler” diyen Terim, “İyi başladık oyuna. Rakip 4-4-2’ye dönünce biraz bocaladık ama oyuna müdahale ettik ve düzelttik” dedi.

Bu futbolu özledik

Taraftara seslenen tecrübeli teknik adam, “Bütün oyuncularıma teşekkür ederim. Galatasaraylıların takımlarını özlediğini biliyorum. Zevk veren bu mücadeleyi görmek istediklerini biliyorum. İnşallah bir an evvel kavuşuruz. Gurur duyacakları bir takım meydana geliyor. Daha farklı da olabilirdi, goller bulabilirdik” ifadesini kullandı.

Fertlerin önemi yok

Adı Roma ile anılan Marcao hakkında konuşan Fatih Hoca, “Galatasaray para kazanacaksa fertlerin önemi yok. Benim de bonservisimden para gelecekse ben de giderim. Marcao cinsi transferleri yapıp büyük rakamlara vermeyi hedef edinmemiz lazım. İhtiyacı varsa Galatasaray’ın yönetimi var. İsterlerse satarlar, istemezlerse satmazlar” sözlerini kullandı.

Linnes’e kutlama

29 yaşına giren Galatasaray’ın başarılı oyuncu Martin Linnes’in doğum günü Başakşehir maçı öncesi kampta kutlandı. Norveçli oyuncu için kesilen pastayı kaptan Arda Turan ikram ederken ortaya renkli görüntüler çıktı. Ayrıca Fatih Terim’in yardımcılarından Levent Şahin’in de aynı gün olan doğum günü tebrik edildi.

Cimbom nihayet

Başakşehir önünde sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, rakibine karşı bu stadyumdaki kazanamama serisini bitirdi. Rakibi en son 3 Ekim 2015 tarihinde oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı.