Süper Lig’in 2. haftasında evinde A.Hatayspor’u ağırlayan Fenerbahçe’ye sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı destek geldi. Okul açık tribününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut, Teknik heyetten Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve futbolcuların çizimlerinin yer aldığı pankart yerleştirildi. Pankartta ‘Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef!’ ifadelerini yer alırken bir diğer pankartta ise Erol Bulut’un fotoğrafı ile beraber ‘Seninle Koşacağız Mutlu Yarınlara’ ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe taraftarından pankartlı destek
21.09.2020 - 19:38 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli taraftarlar, A. Hatayspor maçı öncesinde tribünlere takımlarına destek olmak için pankartlar yerleştirdi.
Etiketler : fenerbahçe,taraftar,
733506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/733506.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
2
2
0
0
4
6
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
2
0
0
4
6
03
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
2
1
1
0
3
4
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
2
4
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
08
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
09
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
0
1
1
3
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
2
1
0
1
0
3
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2
1
0
1
-1
3
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
2
1
0
1
-1
3
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
0
1
0
0
1
14
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
15
TRABZONSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
16
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
17
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
19
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
2
0
0
2
-4
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği 0 - 0 Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor 0 - 0 Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş 1 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor 2 - 0 Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor 1 - 2 Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa 2 - 0 Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 2 Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir 0 - 2 Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
2
0
0
3
6
02
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
03
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
04
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
05
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
1
3
06
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
07
BURSASPOR
2
1
0
1
0
3
08
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
09
İSTANBULSPOR A.Ş.
2
1
0
1
0
3
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
1
0
1
0
3
11
ANKARASPOR
2
1
0
1
-1
3
12
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
13
ALTAY
2
0
1
1
-1
1
14
AKHİSARSPOR
2
0
1
1
-1
1
15
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
16
GİRESUNSPOR
2
0
1
1
-2
1
17
MENEMEN SPOR
2
0
1
1
-2
1
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 0 Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 1 - 0 Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu 0 - 2 Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü 2 - 0 Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor 2 - 1 Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor 1 - 1 Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor