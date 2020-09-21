Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, A.Hatayspor’u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 9 kişi kalmış rakibi karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Munir kurtardı.

31. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia'nın dokunamadığı top kaleci Munir'de kaldı.

35. dakikada ceza sahası dışından Ozan'ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada orta sahanın önünde topu alan Lemos’un uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Munir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sosa’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Lemos’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir’de kaldı.

65. dakikada sağ çaprazdan Sosa'nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan’ın kafa vuruşu direğe çarpıp oyun alanına döndü.

71. dakikada sağ taraftan Gökhan’ın ceza sahasına ortasında ön direkte Caner’in dokunduğu topu kaleci Munir kontrol etti.

85. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Lemos xx, Zanka xx, Caner xx (Deniz dk. 82 ?), Gustavo xx, Ozan xx (Sosa dk. 46 xx), Tolga xx (Mert Hakan dk. 68 xx), Ferdi xx (Novak dk. 68 xx), Thiam xx (Sinan dk. 46 xx), Valencia xx

Yedekler: Harun, Serdar, Sadık, Frey, Tisserand

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Renan xx, Mesut Çaytemel xx, Sackey xx, Rayane xx, Gökhan Karadeniz xx (Traore dk. 59 xx), Selim Ilgaz xx (Barbosa dk. 59 xx), Ribeiro xx, Diouf xx (Mirkan dk. 69 xx)

Yedekler: Akın, Burak, Katranis, Soner, Aaron, Abdurrahman, Muhammet

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kırmızı kartlar: Riberio (dk. 73), Sackey (dk. 81) (A.Hatayspor)

Sarı kartlar: Santos, Yusuf (A.Hatayspor), Valencia, Gökhan (Fenerbahçe)