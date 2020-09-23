Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beklenen transfer resmiyet kazandı Alexander Sörloth Leipzig’e imza attı. Çok kârlı bir işin hem başını hatırlatalım hem de sıcak gelişmelerin ayrıntısını anlatalım... Geçtiğimiz sezon başında Crystal Palace’tan iki sezon için 750 bin avroya kiralanan Sörloth’un 6 milyon avro da satın alma opsiyonu vardı. Kaldı ki, bu opsiyon kullanıldığında Sörloth’un 9 milyon avroya serbest kalma hakkı bulunuyordu.

İşte detaylar

Trabzonspor forması altında gol krallığı yaşayan (24) Sörloth, Bundesliga ekibi Leipzig ile anlaştı ve bu transfer dün resmiyet kazandı. Trabzonspor Kulübü, oyuncunun satışı konusunda KAP bildirimlerinde bulundu. Leipzig Kulübü, Sörloth için 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu paranın yarısı bonservisi elinde olan İngiliz ekibi Crystal Palace yarısı ise Trabzonspor’un olacak. Ayrıca maç başı bonuslar da var.

Yönetim rahatladı

Toplam 2 milyon avro bonus sözkonusu ve bunu iki kulüp eşit şekilde paylaşacak. Sonraki satıştan da yüzde 20’lik kârın yarısı bordo-mavililerin olacak. Sörloth’un Türkiye’ye transferi hâlinde ise öncelik Trabzonspor Kulübü’ne ait. Özetle, Ahmet Ağaoğlu yönetimi iki sezonluğuna kiraladığı bir isimden çok ama çok kârlı bir işe imza attı. Ayrıca transfer limiti konusunda da Ağaoğlu yönetiminin eli çok ama çok rahatladı.

Avrupa’da ses getirdik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth’un transferi için, "Kârlı bir işe imza attık. Gelen para son iki-üç sezonda yapılan transfer harcamasına karşılık geliyor. Bu olaylar Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Trabzonspor artık yetiştirdiği ya da dışarıdan alıp geliştirdiği oyuncularla gündeme geliyor” dedi.

Kariyerim için mecburdum

Leipzig ile anlaşan Alexander Sörloth bir videoyla Trabzonspor camiasına mesaj gönderdi. İşte özeti: Geçen sezon benim için çok duygusaldı. Başkan benim için bir baba figürü gibiydi. Trabzon şehri beni kendi çocukları gibi gördü. Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmeye mecburum. Sizlere dokunarak veda etmek isterdim ama maalesef Covid-19 var. Beni aranıza kattığınız, kariyerimde yeni bir adım atma fırsatı tanıdığınız için sizlere minnettarım. Tekrar görüşmek üzere.

Projeye geldim

Beni Newton ikna etti

Trabzonspor’un yeni merkez orta sahası Lewis Baker duygu ve düşüncelerini anlattı. Chelsea’den transfer edilen İngiliz oyuncu, en iyi tercih ettiği pozisyonun merkez orta saha olduğunu belirterek, “Gelmeden önce hocayla (Eddie Newton) konuştum. Bana kulübün projelerini anlattı ve gerçekten çok etkilendim. Öğrendiklerimin transferimde etkisi oldu. Bu benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kabul ediyorum kesinlikle. Benim için de eğlenceli bir lig olacak bu sezon” ifadesini kullandı.