Beşiktaş’ta 2016-2017 sezonunda forma giyen ve siyah-beyazlı ekibin yaşadığı şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Vincent Aboubakar, yeniden Kartal oluyor. Beşiktaş ile anlaşmaya varan ve Portekiz’den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız futbolcu, yarın yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. Sol diz ön çapraz bağlarında yaşadığı problem nedeniyle geçtiğimiz dönemde uzun süre sahalardan uzak kalan Aboubakar, daha önce Beşiktaş’a sağlık raporlarını göndermiş ve yapılan görüşmeler sonrasında eski takımıyla anlaşmaya varmıştı. Gece geç saatlerde İstanbul’a gelen Aboubakar, yapılacak olan sağlık kontrollerinde herhangi bir problem olmaması durumunda Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Vincent Aboubakar, İstanbul’a geldi
24.09.2020 - 01:50 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 01:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar, İstanbul’a geldi. Yıldız futbolcu, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bir problem olmaması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Vincent Aboubakar,Beşiktaş,
734010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/734010.aspx
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G.
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M.
A.
Y.
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P.
01
GALATASARAY A.Ş.
2
2
0
0
4
6
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
2
0
0
4
6
03
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
2
1
1
0
3
4
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
2
4
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
2
1
1
0
2
4
08
FENERBAHÇE A.Ş.
2
1
1
0
1
4
09
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
0
1
1
3
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
2
1
0
1
0
3
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2
1
0
1
-1
3
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
2
1
0
1
-1
3
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
0
1
0
0
1
14
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
15
TRABZONSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
16
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
17
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
19
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
2
0
0
2
-4
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 20:00
Karagümrük - Başakşehir
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Hes Kablo Kayserispor - Erzurumspor
26.09.2020 16:00
Atakaş Hatayspor - Kasimpaşa
26.09.2020 16:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.09.2020 19:00
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
27.09.2020 13:30
Rizespor - Alanyaspor
27.09.2020 16:00
Sivasspor - Ankaragücü
27.09.2020 16:00
Konyaspor - Beşiktaş
27.09.2020 19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
28.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
2
0
0
3
6
02
YILPORT SAMSUNSPOR
2
1
1
0
3
4
03
ADANA DEMİRSPOR
2
1
1
0
2
4
04
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
05
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
06
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
1
3
07
BURSASPOR
2
1
0
1
0
3
08
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
09
İSTANBULSPOR A.Ş.
2
1
0
1
0
3
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
1
0
1
0
3
11
ANKARASPOR
2
1
0
1
-1
3
12
ÜMRANİYESPOR
2
1
0
1
-2
3
13
ALTAY
2
0
1
1
-1
1
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
1
1
-1
1
15
AKHİSARSPOR
2
0
1
1
-1
1
16
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
17
GİRESUNSPOR
2
0
1
1
-2
1
18
MENEMEN SPOR
2
0
1
1
-2
1
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Akhisarspor - Balikesirspor
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Bursaspor - Giresunspor
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Ankaraspor - Adana Demirspor
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Altay - Eskişehirspor
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Beypiliç Boluspor - Altinordu
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