UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Rio Ave’yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk 90 dakikası 1-1 beraberlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmadı ve karşılaşmayı penaltılara gitti. Penaltılarda 3-5 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.