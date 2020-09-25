Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray pandemi yüzünden sıkışan fikstürde hem Avrupa’da yola devam etmek hem de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi risk almak istemiyordu. Bu sebepten tam yedi oyuncusunda rotasyon yapan Fatih Terim’in planları tuttu. Sarı-kırmızılılar turu geçerken, as kadrosunu da diri tutmayı başardı.

Marcao çoştu

Hajduk Split karşısında maçın adamı tartışmasız Marcao’ydu. Hakkında çıkan transfer spekülasyonlarına rağmen Brezilyalı stoper bütün konsantrasyonu sahaya yansıtmayı başardı. Oyun 0-0 devam ederken yaptığı kritik müdahalelerle rakibin öne geçmesini engellerken, Babel’e de ‘al da at’ tadında bir asist yaptı.

Uyum problemi

Fatih Terim’in yaptığı dev rotasyon turun gelmesiyle tuttu. Ama bu sezon daha önce hiç süre almamış Emre Taşdemir, Donk’un yanı sıra ilk on birde ilk defa sahaya çıkan Etebo ve yan yana oynamaya pek alışık olmayan isimlerin uyum sıkıntısı ön plana çıktı. Bu nedenle maça tutuk başlayan temsilcimiz, oyunun hakimiyetini geç kazandı.

Belhanda maçı değiştirdi, Hocasına koştu

G.Saray’da gönderilecekler isimlerin başında gelen Younes Belhanda coştukça coşuyor. Ligdeki performansı parmak ısırtan futbolcu dün de Hajduk’u yıktı. 71’de oyuna giren Faslı yıldız beş dakika sonra golü buldu ve rakibin gardını düşürdü. Belhanda golü sonrası hocası Fatih Terim’e koştu.

Etebo göz doldurdu

Galatasaray’ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda ilk defa on birde sahaya çıktı. İngiliz ekibi Stoke City’den kiralanan Nijeryalı futbolcu, Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu. Orta saha futbolcusu başarılı performansıyla göz doldururken neredeyse sahada basmadık yer bırakmadı.

Derbi rotasyonu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan’ın Hajduk Split ekibini ağırlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesinde Başakşehir maçı on birine göre Fatih, Marcao, Taylan ve Feghouli dışında yedi as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.

Pozisyon bile vermedik

Taylan’a izin yok

Maç sonrası konuşan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, ‘’Geniş bir rotasyon oldu ama her oyuncum hazır oldukça bu maratonu daha iyi götüreceğiz. Sevindirici olan Hajduk’a pozisyon bile vermedik. Taylan bizim bir kazancımız. Herkese izin var ona yok. Onun dinlenme gibi bir lüksü de olmamalı. Maşallah iyi de gidiyor, Allah nazardan saklasın” dedi.

Belhanda çok iyi

Terim, “Belhanda’dan normalde beklememiz gereken bu oyundu. İlk iki senemizde şampiyonlukta da bize iyi işler yaptı. Şut atmaya ikna ettik, ceza sahasına giriyor, oyuna renkte katıyor. Belhanda oynadığından zevk alıyor, biz de onun oyunundan zevk alıyoruz. Marcao gibi genç oyuncular var, Galatasaray’a faydalı olacak’’ sözlerini kullandı.

DÖRT MAÇI DA KAZANDI

Cimbom kayıpsız

Galatasaray, iyi başladığı sezonda çıktığı 4 resmî maçtan da galibiyetle ayrıldı. Süper Lig’de Gaziantep ve Medipol Başakşehir’i yenen sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi elemelerinde yaptığı karşılaşmalarda da Neftçi ve Hajduk Split’i mağlup etti.

VUKAS: İYİ OYNADIK

G.Saray çok güçlü

Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas, Galatasaray’a karşı çok iyi oynadıklarını söylerken, “Elimizden gelenin en iyisi yapmamız gerekiyordu. Böyle güçlü takımlara karşı skor üstünlüğü ele geçirmeniz gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.

ELEMELERİ KAYBETMEDİ

Terim hep gülüyor

∂ Galatasaray, Avrupa kupalarında Fatih Hoca yönetiminde çıktığı eleme maçlarında hiç üzülmedi. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4’ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2’si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 eleme turunda mücadele etti ve hep kazandı.

OFSAYTTA KALDI

Diagne golü bozdu

Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran G.Saray, 59. dakikada Feghouli’nin şutuyla golü buldu. Fakat kalecinin hemen yanında bulunan Diagne, topla oynamasa da ofsayda sebebiyet verdi. Feghouli’nin sevinci kısa sürdü.

Play-off’ta rakip Rangers

G.Saray’ın play-off turundaki rakibi Willem II ekibini 4-0 mağlup eden Glasgow Rangers oldu. Sarı-kırmızılı takım tek maç eleme olacak karşılaşmayı 1 Ekim’de İskoçya’da oynayacak. Cimbom bu maçı da kazanırsa Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak.