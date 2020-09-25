Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. turunda adeta gol olup yağdı. Premier Lig'in iki alt liginde mücadele eden Lincoln City ile karşılaşan Kırmızılar, karşılaşmadan 7-2 galip ayrıldı.Liverpool'un gollerini Curtis Jones (2), Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino (2), Marko Grujic ve Divock Origi attı.Lincoln City'nin golleri ise Adetayo Edun ile Lewis Montsma'dan geldi.
Liverpool, Lincoln City'yi 7-2 mağlup etti
25.09.2020 - 08:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 08:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Lig Kupası 3. turunda Liverpool deplasmanda karşılaştığı 3. Lig ekibi Lincoln City'yi 7-2 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.
Etiketler : Liverpool,Lincoln City,
734308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/734308.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
2
2
0
0
4
6
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
2
0
0
4
6
03
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
2
1
1
0
3
4
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
2
4
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
2
1
1
0
2
4
08
FENERBAHÇE A.Ş.
2
1
1
0
1
4
09
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
0
1
1
3
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
2
1
0
1
0
3
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2
1
0
1
-1
3
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
2
1
0
1
-1
3
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
0
1
0
0
1
14
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
15
TRABZONSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
16
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
17
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
19
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
2
0
0
2
-4
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 20:00
Karagümrük - Başakşehir
26.09.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Erzurumspor
26.09.2020 16:00
Atakaş Hatayspor - Kasimpaşa
26.09.2020 16:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.09.2020 19:00
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
27.09.2020 13:30
Rizespor - Alanyaspor
27.09.2020 16:00
Sivasspor - Ankaragücü
27.09.2020 16:00
Konyaspor - Beşiktaş
27.09.2020 19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
28.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
2
0
0
3
6
02
YILPORT SAMSUNSPOR
2
1
1
0
3
4
03
ADANA DEMİRSPOR
2
1
1
0
2
4
04
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
05
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
06
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
1
3
07
BURSASPOR
2
1
0
1
0
3
08
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
09
İSTANBULSPOR A.Ş.
2
1
0
1
0
3
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
1
0
1
0
3
11
ANKARASPOR
2
1
0
1
-1
3
12
ÜMRANİYESPOR
2
1
0
1
-2
3
13
ALTAY
2
0
1
1
-1
1
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
1
1
-1
1
15
AKHİSARSPOR
2
0
1
1
-1
1
16
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
17
GİRESUNSPOR
2
0
1
1
-2
1
18
MENEMEN SPOR
2
0
1
1
-2
1
PTT 1. Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 19:00
Adanaspor - Ankara Keçiörengücü
26.09.2020 14:00
ümraniyespor - Istanbulspor
26.09.2020 19:00
Akhisarspor - Balikesirspor
26.09.2020 19:00
Bursaspor - Giresunspor
27.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Yilport Samsunspor
27.09.2020 16:30
Ankaraspor - Adana Demirspor
27.09.2020 19:00
Altay - Eskişehirspor
28.09.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Altinordu
28.09.2020 19:00
Menemen Spor - Tuzlaspor A.ş.