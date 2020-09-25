Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.
 
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi.
 
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
 
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.
 
Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6'sında ise mağlup oldu.
 
Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.
 
Galatasaray'ın ligde yaptığı son 20 derbi ve sonuçları şöyle: 
 
Sezon                     Organizasyon                    Rakip           Skor (GS-Rakip) Sonuç
2015-2016                 Süper Lig                     Fenerbahçe (D) 1-1                      B
                                  Süper Lig                      Beşiktaş (D)      1-2                      M
                                  Süper Lig                     Fenerbahçe        0-0                      B
                                  Süper Lig                       Beşiktaş            0-1                     M
2016-2017                 Süper Lig                       Beşiktaş (D)      2-2                     B
                                  Süper Lig                     Fenerbahçe (D)   0-2                     M
                                  Süper Lig                        Beşiktaş            0-1                     M
                                  Süper Lig                     Fenerbahçe         0-1                     M
2017-2018                 Süper Lig                     Fenerbahçe         0-0                     B
                                  Süper Lig                       Beşiktaş (D)       0-3                     M
                                  Süper Lig                    Fenerbahçe (D)     0-0                     B
                                  Süper Lig                       Beşiktaş              2-0                     G
2018-2019                 Süper Lig                    Fenerbahçe           2-2                     B
                                  Süper Lig                      Beşiktaş (D)         0-1                     M
                                  Süper Lig                    Fenerbahçe (D)      1-1                     B
                                  Süper Lig                       Beşiktaş               2-0                     G
2019-2020                 Süper Lig                    Fenerbahçe            0-0                     B
                                  Süper Lig                      Beşiktaş (D)          0-1                     M
                                  Süper Lig                    Fenerbahçe (D)       3-1                     G
                                  Süper Lig                       Beşiktaş                0-0                     B
 
 
Türk Telekom Stadı'ndaki derbi karnesi
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
 
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı.
 
Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.
 
Sahasındaki son 10 derbide 2 galibiyet
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbide sadece 2 kez kazandı.
 
Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık süreçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik aldı.
 
Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atarken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.
 
Türk Telekom Stadı'ndaki Fenerbahçe derbileri
Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı.
 
Sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2011'de açılan stattaki 11 Fenerbahçe derbisinde 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez beraberlik, 3 kez de yenilgi gördü. Galatasaray, sarı-lacivertli takıma bu mücadelelerde 11 gol atarken, rakibinin 10 golünü engelleyemedi.
 
Geçen sezon Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-1'lik galibiyet alarak Kadıköy'deki 20 yıllık kazanma hasretini sonlandıran Galatasaray, sahasında ise 5 maçtır rakibine üstünlük kuramıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 1 yenilgi gördü.
 
Öte yandan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk derbi karşılaşmasında 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu stattaki ilk yenilgisini yaşamıştı.
 
Seyrantepe'deki derbi performansı
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 21 derbinin skorları şöyle:
 
Sezon            Organizasyon                 Rakip          Skor    Sonuç
2010-2011         Süper Lig                Fenerbahçe    1 - 2       M
2011-2012         Süper Lig                Fenerbahçe    3 - 1       G
                          Süper Lig                    Beşiktaş      3 - 2       G
                          Süper Lig S. Final     Fenerbahçe   1 - 2      M
                          Süper Lig S. Final       Beşiktaş       2 - 2      B
 2012-2013        Süper Lig                 Fenerbahçe     2 - 1     G
                          Süper Lig                     Beşiktaş       2 - 1     G
2013-2014         Süper Lig                     Beşiktaş       1 - 0     G
                          Süper Lig                  Fenerbahçe     1 - 0     G
2014-2015         Süper Lig                  Fenerbahçe      2 - 1    G
                          Süper Lig                     Beşiktaş         2 - 0    G
2015-2016         Süper Lig                   Fenerbahçe      0 - 0    B
                          Süper Lig                     Beşiktaş          0 - 1   M
2016-2017         Süper Lig                     Beşiktaş          0 - 1   M
                          Süper Lig                   Fenerbahçe       0 - 1   M
2017-2018         Süper Lig                   Fenerbahçe        0 - 0   B
                          Süper Lig                      Beşiktaş           2 - 0   G
2018-2019         Süper Lig                   Fenerbahçe        2 - 2    B
                          Süper Lig                       Beşiktaş           2 - 0   G
2019-2020         Süper Lig                    Fenerbahçe        0 - 0   B
                           Süper Lig                       Beşiktaş          0 - 0   B