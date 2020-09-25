TFF Sağlık Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.
TFF, 3 hakemin korona virüse yakalandığını açıkladı
25.09.2020 - 15:12 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 2 klasman hakemi ve 1 bölgesel hakemin korona virüse yakalandığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : TFF,
734444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/734444.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
2
2
0
0
4
6
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
2
0
0
4
6
03
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
2
1
1
0
3
4
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
2
4
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
2
1
1
0
2
4
08
FENERBAHÇE A.Ş.
2
1
1
0
1
4
09
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
0
1
1
3
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
2
1
0
1
0
3
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2
1
0
1
-1
3
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
2
1
0
1
-1
3
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
0
1
0
0
1
14
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
15
TRABZONSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
16
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
17
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
19
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
2
0
0
2
-4
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 20:00
Karagümrük - Başakşehir
26.09.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Erzurumspor
26.09.2020 16:00
Atakaş Hatayspor - Kasimpaşa
26.09.2020 16:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.09.2020 19:00
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
27.09.2020 13:30
Rizespor - Alanyaspor
27.09.2020 16:00
Sivasspor - Ankaragücü
27.09.2020 16:00
Konyaspor - Beşiktaş
27.09.2020 19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
28.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
2
0
0
3
6
02
YILPORT SAMSUNSPOR
2
1
1
0
3
4
03
ADANA DEMİRSPOR
2
1
1
0
2
4
04
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
05
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
06
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
1
3
07
BURSASPOR
2
1
0
1
0
3
08
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
09
İSTANBULSPOR A.Ş.
2
1
0
1
0
3
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
1
0
1
0
3
11
ANKARASPOR
2
1
0
1
-1
3
12
ÜMRANİYESPOR
2
1
0
1
-2
3
13
ALTAY
2
0
1
1
-1
1
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
1
1
-1
1
15
AKHİSARSPOR
2
0
1
1
-1
1
16
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
17
GİRESUNSPOR
2
0
1
1
-2
1
18
MENEMEN SPOR
2
0
1
1
-2
1
PTT 1. Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 19:00
Adanaspor - Ankara Keçiörengücü
26.09.2020 14:00
ümraniyespor - Istanbulspor
26.09.2020 19:00
Akhisarspor - Balikesirspor
26.09.2020 19:00
Bursaspor - Giresunspor
27.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Yilport Samsunspor
27.09.2020 16:30
Ankaraspor - Adana Demirspor
27.09.2020 19:00
Altay - Eskişehirspor
28.09.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Altinordu
28.09.2020 19:00
Menemen Spor - Tuzlaspor A.ş.