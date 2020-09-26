Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk iki maçını kaybeden son şampiyon M. Başakşehir ile karşılaşan semt takımı rakibini 2-0 ile geçti. Gollerde Roco ve Sabo imzası vardı. 82’de çift sarıdan kırmızı kart gören İrfan Can, Göztepe karşısında cezalı duruma düştü. Süper Lig’e play-off turundan gelen Karagümrük 7 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Başakşehir üç maçta gol ve puanla tanışamadı. Başakşehir’in hocası Okan Buruk “Bu Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Takım içinde bazı arkadaşlarla ilgili karar almalıyız” dedi.