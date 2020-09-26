Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile M.Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, bu zorlu karşılaşmada son şampiyon Başakşehir'i yakından ilgilendiren ilginç bir olay yaşandı. TFF'nin her müsabakada olduğu gibi bu maçta da hazırladığı müsabaka isim listesinin içinde bulunan puan durumu kısmında Başakşehir'in ismi yer almadı. Söz konusu tabloda, lig 20 takım üzerinden verildi ve puanı olmayan son sıradaki turuncu-lacivertli takım, bir nevi bu bölümde kesik yedi.
Başakşehir maçında Başakşehir listede yok!
26.09.2020 - 08:07 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 08:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Karagümrük-Başakşehir maçında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlanan müsabaka isim listesinde yer alan puan durumu bölümünde Medipol Başakşehir'in yer almaması dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,Fatih Karagümrük,futbol,TFF,
734586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/734586.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
GALATASARAY A.Ş.
2
2
0
0
4
6
03
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
2
0
0
4
6
04
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
2
4
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
2
1
1
0
2
4
08
FENERBAHÇE A.Ş.
2
1
1
0
1
4
09
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
0
1
1
3
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
2
1
0
1
0
3
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2
1
0
1
-1
3
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
2
1
0
1
-1
3
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
0
1
0
0
1
14
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
15
TRABZONSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
16
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
17
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
19
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-6
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 20:00
Karagümrük 2 - 0 Başakşehir
26.09.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Erzurumspor
26.09.2020 16:00
Atakaş Hatayspor - Kasimpaşa
26.09.2020 16:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.09.2020 19:00
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
27.09.2020 13:30
Rizespor - Alanyaspor
27.09.2020 16:00
Sivasspor - Ankaragücü
27.09.2020 16:00
Konyaspor - Beşiktaş
27.09.2020 19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
28.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
2
1
0
3
7
02
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
03
YILPORT SAMSUNSPOR
2
1
1
0
3
4
04
ADANA DEMİRSPOR
2
1
1
0
2
4
05
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
06
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
1
3
07
BURSASPOR
2
1
0
1
0
3
08
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
09
İSTANBULSPOR A.Ş.
2
1
0
1
0
3
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
1
0
1
0
3
11
ANKARASPOR
2
1
0
1
-1
3
12
ÜMRANİYESPOR
2
1
0
1
-2
3
13
ALTAY
2
0
1
1
-1
1
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
1
1
-1
1
15
AKHİSARSPOR
2
0
1
1
-1
1
16
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
17
GİRESUNSPOR
2
0
1
1
-2
1
18
MENEMEN SPOR
2
0
1
1
-2
1
PTT 1. Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 19:00
Adanaspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
26.09.2020 14:00
ümraniyespor - Istanbulspor
26.09.2020 19:00
Akhisarspor - Balikesirspor
26.09.2020 19:00
Bursaspor - Giresunspor
27.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Yilport Samsunspor
27.09.2020 16:30
Ankaraspor - Adana Demirspor
27.09.2020 19:00
Altay - Eskişehirspor
28.09.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Altinordu
28.09.2020 19:00
Menemen Spor - Tuzlaspor A.ş.