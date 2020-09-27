Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Siyah-beyazlılarda 2016-17 sezonunda bir golcü gelip geçmişti: Vincent Aboubakar. Futboluyla ve golleriyle taraftarda seyir zevki bırakan Kamerunlu oyuncu yeniden yuvasına döndü. Porto’da şanssız dönemler geçiren ve ciddi sakatlıklar yaşayan Aboubakar transferi dün resmen duyuruldu. Kulübün sitesinden “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır. 2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar'a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz” denildi.

Güzel anılarım var

Detaylı sağlık kontrolü sonrası 1+1 yıllık mukavele yapılan ve garanti 750 bin avro performansa dayalı olarak toplam 1,5 milyon avro kazanacak olan Aboubakar da duygularını açıkladı: Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için çok mutuyum. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye şampiyonluğu yaşadığımız, kupalar kazandığımız kulübüm. Bu kulübü asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. Ben Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a geri döndüm.

KONYA MAÇINDA YOK

Lens kadro dışı

Siyah-beyazlılarda performansı tartışılan ve ‘atsan atılmıyor satsan satılmıyor’ sözünün tam karşılığı olan Jeremain Lens, kadro dışı kaldı. Hollandalı futbolcu, bugünkü Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

GÖREVE HAZIRIM

Vincent Aboubakar gelir gelmez önce sağlık kontrolünden geçti ardından imzayı attı. Kamerunlu oyuncu forvet bölgesinde sıkıntı çeken Beşiktaş’ta hemen kadroya alındı. Gece geç saatlerde lisansı çıkarılan Aboubakar, Konya maçında görev bekliyor.