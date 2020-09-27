Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan iki takımın buluşmasında Trabzonspor sahasında misafir ettiği BTC Türk Yeni Malatyaspor’u 3-1 yendi. Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor deplasmanındaki 3-5-2 dizilişinin aksine iç sahada 4-2-3-1’e dönen Teknik Direktör Eddie Newton’un değişikliği daha iyi bir oyunu beraberinde getirdi.

Afobe golle tanıştı

Bordo-mavili takımda geçtiğimiz hafta birkaç antrenmanla sahaya çıkan ve etkili olamayan Benif Afobe attığı iki golle takıma çabuk alıştığının sinyallerini verirken, “Yeni Sörloth” beklentilerini karşılayabileceğini ortaya koydu. Bordo-mavili takımın Chelsea’den kiraladığı Baker de performansıyla göz dolduran isimlerden oldu.

Her hafta gelişiyor

Ligdeki ilk üç puanını üç golle alan Trabzonspor oynadığı futbolla taraftarlarını bu sezon ilk defa tatmin ederken, Newton’ın takımı her geçen hafta daha da gelişen bir yapıya bürünerek taraftarlarını şampiyonluk yarışı adına yeniden umutlandırdı. 3 maçta 1 puanda kalan Malatya ise ortaya koyduğu futbolla taraftarını tedirgin etti.

Serkan parıldıyor

Trabzonspor’un 2. golünde Lewis Baker’a müthiş bir pas atan 21 yaşındaki sağ bek Serkan Asan, takımın en iyilerinden biri oldu. Pereira’nın yokluğunda formayı kapan genç oyuncu, futboluyla galibiyette pay sahibi oldu.

Kalitemi göstereceğim

Trabzonspor’da ilk gollerini atan Benik Afobe, “Kaliteli bir takımız. Bu maçta bunu ispat ettik. Her forvet ilk golünü attıktan sonra rahatlar” derken, “Sörloth’un yerini doldurmak zor. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

"Yeni sistem kuruyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton dünkü maçın ardından hayli mutlu ve rahatlamış göründü. İngiliz teknik adam, “Oyuncularımdan memnun kaldım. Özellikle ilk yarı iyiydi. 2. yarıda oyunun sonuna doğru performansımız düştü. Oyuna dahil olanlar da enerji kattı. Takımın genel performansından çok mutlu olduğumu söyleyebilirim” sözlerini kullandı.

Doğru yoldayız

Yeni taktiğe alışma periyodu olduğunu vurgulayan Newton, “Oyunculardan geçen seneden farklı bir sistem istiyoruz, buna alışmak kolay olmayacak ama her hafta daha iyiye gittiklerini görüyorum” derken, “Doğru yoldayız. Her hafta daha da çalışma fırsatı buldukça ve yeni arkadaşların da aramıza katılmasıyla çok daha iyiye gideceğiz” şeklinde konuştu.

AĞAOĞLU: En büyük aday biziz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Transferde kalan sürede bir iki bölgeye daha takviyeler yapılacak. Trabzonspor’un UEFA’dan ceza alması için Türkiye’den büyük baskı gitti” açıklaması yaptı.

ANTHONY NWAKAEME:

Böyle devam etmeliyiz

∂ Trabzonspor’da futboluyla göz dolduran ve bu sezon ilk golünü şık bir vuruşla atan Nwakaeme, “İyi bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız lazım” sözlerini kullandı.

ZATEN EKSİK ÇOKTU

Parmak da sakatlandı

∂ Trabzonspor’da Abdülkadir Parmak kasığından sakatlanarak oyuna devam edemedi. Futbolcu moralsiz şekilde yerine Sefa’ya bıraktı. Bordo-mavili takımda Trondsen, Kamil Ahmet, Ekuban gibi isimlerin sakatlıkları sürüyor.