Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

> M.Emin Uluç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut takımının ortaya koyduğu futboldan memnun kaldı. “Futbolcularımı tebrik ediyorum. Her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonuna da yeterince iyi girdik. Rakibin de birkaç pozisyonu var” diyen Bulut, “Yeni gelenler iyi performans gösterdi ama istediğimiz, yüzde 100 durumda değiller” ifadelerini kullandı.

Arayış içindeyiz

∂ Genç çalıştırıcı, “Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orada arayış içerisindeyiz. Kanatta kim daha iyi, merkezde kim daha iyi... Samatta aramıza katıldı. Forvette yerini alacak. Sağında, solunda, arkasında kimi oynatabiliriz, hangisi daha iyi, çalışıyoruz. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor, yavaş yavaş” açıklamasında bulundu.