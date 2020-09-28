Turuncu-lacivertli ekip, Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tagir'i kadrosunu kattı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan Tagir'in imza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, Başakşehir'de 35 numaralı formayı giyecek.
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Başakşehir 17 yaşındaki Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
28.09.2020 - 18:16 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir, Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli ekip, Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tagir'i kadrosunu kattı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan Tagir'in imza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, Başakşehir'de 35 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,Altınordu,Ravil Tagir,
735120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/735120.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
2
1
0
4
7
03
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
4
7
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
2
1
0
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
3
2
0
1
2
6
06
GÖZTEPE A.Ş.
3
1
2
0
4
5
07
FENERBAHÇE A.Ş.
3
1
2
0
1
5
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
1
1
0
3
4
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
10
TRABZONSPOR A.Ş.
3
1
1
1
0
4
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
1
1
1
-1
4
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
3
1
0
2
-3
3
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
3
0
2
1
-2
2
16
MKE ANKARAGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
17
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
20
YENİ MALATYASPOR
3
0
1
2
-5
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-6
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 20:00
Karagümrük 2 - 0 Başakşehir
26.09.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Erzurumspor
26.09.2020 16:00
Atakaş Hatayspor 1 - 0 Kasimpaşa
26.09.2020 16:00
Göztepe 2 - 2 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.09.2020 19:00
Trabzonspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor
27.09.2020 13:30
Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
27.09.2020 16:00
Sivasspor 0 - 0 Ankaragücü
27.09.2020 16:00
Konyaspor 4 - 1 Beşiktaş
27.09.2020 19:00
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
28.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
3
2
1
0
4
7
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
2
1
0
3
7
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
3
2
0
1
2
6
04
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
05
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
06
ALTAY
3
1
1
1
5
4
07
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
08
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
3
1
1
1
0
4
10
GİRESUNSPOR
3
1
1
1
-1
4
11
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
12
BURSASPOR
3
1
0
2
-1
3
13
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
14
ANKARASPOR
3
1
0
2
-3
3
15
ÜMRANİYESPOR
3
1
0
2
-4
3
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
1
1
-1
1
17
MENEMEN SPOR
2
0
1
1
-2
1
18
ESKİŞEHİRSPOR
3
0
1
2
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 19:00
Adanaspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
26.09.2020 14:00
ümraniyespor 1 - 3 Istanbulspor
26.09.2020 19:00
Akhisarspor 2 - 0 Balikesirspor
26.09.2020 19:00
Bursaspor 1 - 2 Giresunspor
27.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Yilport Samsunspor
27.09.2020 16:30
Ankaraspor 1 - 3 Adana Demirspor
27.09.2020 19:00
Altay 6 - 0 Eskişehirspor
28.09.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Altinordu
28.09.2020 19:00
Menemen Spor - Tuzlaspor A.ş.