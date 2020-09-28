Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turuncu-lacivertli ekip, Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tagir'i kadrosunu kattı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan Tagir'in imza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, Başakşehir'de 35 numaralı formayı giyecek.



Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.