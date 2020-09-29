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Galatasaray'da Rangers maçı öncesi Arda Turan şoku!
29.09.2020 - 23:31 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da gribal gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti olan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafileden çıkartıldı.
Etiketler : Rangers maçı,galatasaray,arda turan,
735440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/735440.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
2
1
0
4
7
03
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
4
7
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
3
2
1
0
3
7
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
2
1
0
3
7
06
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
3
2
0
1
2
6
07
GÖZTEPE A.Ş.
3
1
2
0
4
5
08
FENERBAHÇE A.Ş.
3
1
2
0
1
5
09
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
1
1
0
3
4
10
TRABZONSPOR A.Ş.
3
1
1
1
0
4
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
1
1
1
-1
4
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
3
1
0
2
-3
3
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
3
0
2
1
-2
2
16
MKE ANKARAGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
17
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
19
YENİ MALATYASPOR
3
0
1
2
-5
1
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
3
0
1
2
-5
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-6
0
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 20:00
Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor
02.10.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Trabzonspor
03.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
03.10.2020 16:00
Erzurumspor - Rizespor
03.10.2020 16:00
Başakşehir - Göztepe
03.10.2020 19:00
Fenerbahçe - Karagümrük
04.10.2020 13:30
Denizlispor - Konyaspor
04.10.2020 16:00
Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
04.10.2020 16:00
Beşiktaş - Gençlerbirliği
04.10.2020 19:00
Kasimpaşa - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
3
2
1
0
4
7
02
TUZLASPOR A.Ş.
3
2
1
0
4
7
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
2
1
0
3
7
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
3
2
0
1
2
6
05
ALTINORDU
3
2
0
1
1
6
06
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
07
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
08
ALTAY
3
1
1
1
5
4
09
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
3
1
1
1
0
4
11
GİRESUNSPOR
3
1
1
1
-1
4
12
BURSASPOR
3
1
0
2
-1
3
13
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
14
ANKARASPOR
3
1
0
2
-3
3
15
ÜMRANİYESPOR
3
1
0
2
-4
3
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
3
0
1
2
-2
1
17
MENEMEN SPOR
3
0
1
2
-5
1
18
ESKİŞEHİRSPOR
3
0
1
2
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 19:00
Istanbulspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
03.10.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü - Altay
03.10.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. - Bursaspor
03.10.2020 16:30
Giresunspor - Beypiliç Boluspor
03.10.2020 19:00
Altinordu - Ankaraspor
04.10.2020 14:00
Eskişehirspor - ümraniyespor
04.10.2020 16:30
Balikesirspor - Menemen Spor
04.10.2020 16:30
Yilport Samsunspor - Akhisarspor
04.10.2020 19:00
Adana Demirspor - Adanaspor