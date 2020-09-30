Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde gruplar halinde pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.