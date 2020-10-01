Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Kulüp Lisansı alamayan Bursaspor'a -3 puan cezası uygulanmaması için verilen süre bugün sona erdi. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda 30 Eylül'de dolan Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresini 15 Ekim'e kadar uzattı.

3 puanın silinmesi ve transfer tahtasının kapanmasına neden olan 26 dosya ile ilgili yoğun görüşmeler ve yeni yapılandırmalar gerçekleştiren yönetimin elinde 9 dosya kaldı.

Güney Amerika'daki muhataplara ulaşmadaki sorunlar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Bursaspor 15 gün ek süre aldı.