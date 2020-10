Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maça yönelik konuşurken, "Rangers, her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum. Sahada her şeyini veren bir takım istiyorum. Ciddi bir rakibimiz var" vurgusu yaptı ve, "Eğer seyircili oynasaydık daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Bu maçın favorisi yok. Tek maçlar her şeye açık. Her iki taraf da tur atlamak için çalışacak. Bizim için her maç önemli, hele bu ülke puanına tesir edecek bir Avrupa maçıysa" sözlerini kullandı.

G.Saray alışkın

"Derbide bazı oyuncularımızın performans düşüklüğünü yorgunluğa bağladım. Oradaki eksiklerini burada gidereceklerdir. Çünkü lig maçlarının telafisi vardır ama bu maçın yok" sözlerini kullanan Fatih Hoca, "Galatasaray bu maçlara alışkın, ben de öyleyim. Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız" dedi. Terim, "Saracchi önemli bir oyuncu fakat Linnes de çok iyi oynuyor. Futbolda 'yok'lara alışmak zorundasınız. Benim huyum değil o yok, bu yok, yandık, karalar bağladık falan" şeklinde konuştu.

RYAN BABEL: Zor karşılaşma olacak

Terim'le birlikte basın toplantısına çıkan Ryan Babel, "Zor bir maç olacağı kesin. Gerrard'ı çok iyi tanıyorum Liverpool'dan. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen takım biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık" açıklaması yaptı.

SOL KANAT SİL BAŞTAN: Aslan kritik maça hazır

G.Saray maçın oynanacağı Ibrox Stadında dün akşam son çalışmasını yaptı. Fatih Hoca oyuncularına Rangers taktiğini uygulattı. Aslan'ın sol kanadı tamamen değişiyor. Sakat Saracchi’nin yerine sol bekte Linnes görev yapacak. Onun önünde ise (gribal enfeksiyon sebebiyle Arda Turan kafileye alınmadı) Emre Kılınç oynayacak. Etebo orta alanda olacak.

STEVEN GERRARD: Korku yok saygı var

Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında konuşan Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, temsilcimizi mücadelesinin favorisi olarak gösterdi. İngiliz çalıştırıcı “Galatasaray iyi bir takım, tecrübeli bir koça sahip. Favori onlar gözükebilir ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakibin en önemli bölgesi stoperler, çok güçlü olduklarını biliyoruz. Ve Falcao'yu bulma konusunda başarılılar. Korkumuz yok ama rakibe saygı duyuyoruz” dedi.

InGame Group ile iş birliği anlaşması

Galatasaray Kulübü ile InGame Group arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Galatasaray Kulübü Zula Espor Takımı olarak son 5 sezonun 4'ünde şampiyon olduk. Kurallara göre 2. yıldızı taktık. Futbol takımında olduğu gibi 4. yıldızı da takmayı hedefliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak önemli bir gelirimiz olacak." diye konuştu.