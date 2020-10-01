Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, bugün TSİ 21.45’ta Ibrox Stadyumu'nda İskoç ekibi Rangers FC ile mücadele edecek. Mücadele öncesinde Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, online olarak yapılan basın toplantısında soruları yanıtladı. Maç ile ilgili düşüncelerini dile getiren Babel, "Rangers çok büyük bir takım. İskoçya’daki en büyük takımlardan biri. Şu ana kadar Avrupa’da iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Steven Gerrard’ı Liverpool’dan çok iyi tanıyorum. Onun ile buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık. Rangers’ın Galatasaray gibi büyük bir taraftarları var" dedi.

Gerrard ile 2007 yılında tanıştıklarını ifade eden deneyimli futbolcu, "Çok fazla konuşan biri değil. Sahada koşuyordu. Bizi motive ediyordu. Futbolu çok iyi anlayan bir insan. Bana göre antrenör olarak çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu. Çok başarılı bir kariyerinin olacağını biliyorum" diye konuştu.

Arda Turan ile girdiği forma rekabetiyle ilgili olarak ise Babel, "Bu sezon çok uzun. Herkes hazır olmalı. Arda çok tecrübeli bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyoruz. Umarım turu geçeceğiz ve uzun bir sezon oynayacak. Umarım herkes bol bol oynar" ifadelerini kullandı.