Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz'in Vila Do Conde kentindeki 12 bin 800 kişilik Dos Arcos Stadı'nda oynanan ve kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi bileti alacağı karşılaşmada, heyecan hiç eksilmedi.

Kadro değeri 400 milyon avronun üzerindeki İtalyan temsilcisi Milan, 25,5 milyon avroluk kadrosu bulunan Portekiz ekibi karşısında zor dakikalar yaşadı.

İlk yarının golsüz sona erdiği karşılaşmada Milan, 51. dakikada Alexis Saelemaekers'ın golüyle skor dengesini lehine değiştirdi.

72. dakikada Chico Geraldes ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatma bölümünün hemen başında Gelson Dala ile bir gol daha bulan ve güçlü rakibi karşısında büyük avantaj yakalayan Rio Ave'nin tur umutlarını, 120+2. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yıktı.

Tur atlayanı 24 penaltı atışı belirledi

Futbol kamuoyunun büyük bir bölümünün favori olarak Milan'ı gördüğü karşılaşmada turu atlayan taraf 24 penaltı atışının ardından belli oldu.

İlk 7 atışın golle sonuçlandığı seri penaltı atışlarında, 8. atışlarda Milan adına topun başına geçen Lorenzo Colombo meşin yuvarlağı üstten auta gönderirken, Rio Ave adına atışı kullanan Nelson Monte'nun vuruşunda top iki yan direğe çarparak geri döndü ve Portekiz ekibi büyük bir avantajı değerlendiremedi.

10. atışlarda iki takımın kalecisi de topu üstten auta attı. Bir sonraki atışlarda ise Milan'da Ismael Bennacer kaleciyi, Rio Ave de ise Chico Geraldes yan direği geçemedi.

12. atışta bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer takımı adına vuruşu gole çevirirken, Milan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Aderlan Santos'un atışında topu çeldi.

Penaltı atışlarında rakibine 9-8 üstünlük kuran Milan, tur atlayan taraf oldu.

Akıllara Gençlerbirliği-Galatasaray maçını getirdi

Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 sona eren ve 24 penaltının kullanıldığı Rio Ave-Milan maçı, 1996-1997 sezonunda Türkiye Kupası 6. kademe turunda 34 penaltı atışına sahne olan Gençlerbirliği-Galatasaray maçını akıllara getirdi.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta her iki takım da 16 penaltı atışını gole çevirmiş, Galatasaray adına 17. atışta topun başına geçen İlyas Kahraman'ın penaltıyı kaçırmasıyla Gençlerbirliği çeyrek finale yükselmişti.

2016-17 sezonunda Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da kazananı 26 penaltı atışı belirlemişti.

İki maçta da 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasındaki yarı final eşleşmesinde, takımlar 13'er kez penaltı kullanmış ve rakibine 10-9 üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir, kupada finale yükselmişti.

Çalhanoğlu turu getirdi

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç'in forma giymediği mücadelede, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında takımı adına eşitliği sağlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınının gündemine oturdu.

Seri penaltı atışlarında da hata yapmayan milli futbolcu için La Gazzetta dello Sport gazetesi, "Hakan kalitesi ve soğukkanlılığıyla gerçek bir 10 numara gibi Milan’ı ayakta tuttu." yorumunu yaptı.

Corriere dello Sport'ta ise "Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıları kurtarıyor. Maçın sonucunu belirleyen penaltıyı Kjaer atıyor." ifadesi kullanıldı.

Portekiz ekibi Beşiktaş'ı penaltılarla geçmişti

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşan Rio Ave, seri penaltı atışlarıyla tur bileti almıştı.

Portekiz temsilcisi, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta siyah-beyazlı ekibe penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlamıştı.