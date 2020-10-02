Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK - Trabzonspor İlk 11 belli oldu...

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

22'Ceza sahası içinde topla buluşan Andre Ribeiro, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

21'Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

21'Ceza sahası içinde topla buluşan Caleb Ekuban, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

18'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lewis Baker ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18'Trabzonspor, Lewis Baker ile köşe vuruşu kullanıyor.

17'Trabzonspor takımından Marlon Rodrigues sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16'Trabzonspor, Flavio Da Silva ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

16'Alexandru Maxim ile Hüseyin Türkmen arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alexandru Maxim.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

15'Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Andre Sousa tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

13'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Lewis Baker kullanacak.

13'Papy Djilobodji ile Benik Afobe arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Papy Djilobodji.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

12'Sağ çaprazdan Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11'Marlon Rodrigues rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10'Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Muhammet Demir çıkıyor ve yerine Andre Ribeiro oyuna giriyor.

8'Anthony Nwakaeme, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

6'Trabzonspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Anthony Nwakaeme geçiyor.

6'Andre Sousa ile Flavio Da Silva arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Andre Sousa.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

4'Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Jefferson Nogueira ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4'Gaziantep FK takımından Güray Vural sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4'Güray Vural ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

3'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Andre Sousa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

3'Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Günay Güvenç geçiyor.

3'Alin Tosca, altıpas üzerinde Benik Afobe tarafından faule maruz kalıyor.

2'Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

2'Papy Djilobodji, taç çizgisine yakın bir noktada Benik Afobe tarafından faule maruz kalıyor.

1'Ceza sahası içinde topla buluşan Caleb Ekuban, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.