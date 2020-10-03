Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin iki önemli ekibi arasında geride kalan 61 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 16 galibiyet aldı, 23 karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor, ev sahipliği yaptığı maçı 4-1 kazandı. Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

Adanaspor'da ligin 2. haftasında teknik direktör değişti

Geçen sezonu tamamladığı teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayıran turuncu-beyazlılar, sezona Fatih Akyel ile başladı.

Adanaspor, ligin 2. haftasında Akyel ile yollarını ayırıp takımın başına Yunus Murat Ceylan'ı getirildi.

Mavi-lacivertliler ise sezona teknik direktör Ümit Özat yönetiminde başladı.

İki takım da henüz mağlubiyet yaşamadı

Geçen sezon play-off finalinde Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor, bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik aldı.

Ligin en fazla gol atan takımlarından Adana Demirspor, 4. haftaya 7 puan ve averaj farkıyla lider girmişti.

Geçen sezon bitime 3 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ancak "2019-2020 sezonunda küme düşmenin kaldırılması" kararıyla lige devam eden Adanaspor ise 3 maçta bir galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Ligde henüz kalesinde gol görmeyen Adanaspor, topladığı 5 puanla 7. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor'un 26, Adanaspor'un 4 yıllık Süper Lig özlemi

Adana Demirspor, en son 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e 26 yıl sonra tekrar dönmeyi hedefliyor.

25 yıllık süreçte 5 kez play-off'ta boy gösteren mavi-lacivertliler, 3 kez yarı finalde, 2 defa da finalde kaybetti.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon adeta "kıyısından döndüğü" Süper Lig'e bu yıl yükselmek istiyor.

Adanaspor ise 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonu olup, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti.

Turuncu-beyazlılar, yeniledikleri kadrosuyla yeniden Süper Lig heyecanı yaşamak istiyor.

Özat: "Oyuncularımla beraber derbi kazanmak istiyorum"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, AA muhabirine, sahaya 3 puan kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Derbide, geçmişte alınan sonuçlara takılmadıklarını belirten Özat, şöyle konuştu:

"Geçmiş, geçmiştir. Futbol günlük bir şey, o gün ne olacağını bilemezsin. Özellikle derbilerde hiç bilinmez. Futbolun tek gerçeği vardır, ne dün ne yarın, sadece bugün. O gün de pazar günü. Oynanan maç çok önemli değil. Adana Demirspor çatısı altında ben de oyuncularımla beraber derbi kazanmak istiyorum. Kazanırsak bu bizim için ekstra motivasyon olacak."

Ceylan: "Geçmişteki üstünlük, bugün bize bir üstünlük sağlamaz"

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan da derbiyi kazanmak istediklerini ifade etti.

Oyuncularının maça iyi hazırlandığını vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Geçmiş, geçmişte kaldı, yarın için yeni şeyler söylemek lazım. Her maçın atmosferi, kadroları, şartları ayrı. Geçmişteki üstünlük, bugün bize bir üstünlük sağlamaz. Bugün üstün olmak istiyorsak, sahada üstün olmalıyız. Biz o bilinçle hazırlanacağız. Oyuncularım iyi niyetle, özveriyle sahada Adanaspor'a galibiyet sevinci yaşatmak için elinden geleni yapacak."

Adana Demirspor'un ev sahibi statüsünde olacağı derbi maç, yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.