Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün oynadıkları Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesindeki hakem yönetimleri hakkında görüşme yapmak için Türkiye Futbol Federasyonu’na geldi. Başkan Ağaoğlu, yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşemediklerini, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Nihat başkanla görüşemedik. Kendilerini akşam maçtan sonra aradım telefonları kapalıydı. 2-3 yönetim kuru üyesine ulaştım. Yarın saat 14.00’de kendileriyle görüşeceğimizi iletmelerini söyledim. TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ‘Başka gün olmaz mı’ dedi. ‘Başka bir gün olmaz o gün bugün’ dedim. Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda sürekli bize düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip aksine çok daha sıkıntılı çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı kendileriyle görüşmek için geldik. Artık o gün bugün. Bir yerde bu işe nokta konulacaksa noktanın konulacağı gün” şeklinde konuştu.

“Futbol hayatında kırmızı görmemiş oyuncu iki kırmızı kart gördü”

Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde rakibe verilen penaltı pozisyonu öncesinde elle oynama olduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Yüz yüze görüşemesek de burada sizin aracılığınızla kendilerine ulaştıracağız. Dünkü maçın hakemi Fırat Aydınus ve Koray Gençerler geçen sezon Göztepe maçında görev aldı. O maçta uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı. Ben bunu çok açık dile getirdiğim zaman Nihat Özdemir bana ‘Konuyu araştırdım. Fırat’ın burada herhangi bir suçu yok. Hata Koray Gençerler’de ve kendisine gerekli cezayı verdik başkanım merak etme’ dedi. Aradan 2 saat geçtikten sonra haftanın hakemleri açıklandıktan sonra Koray Gençerler’in Sivasspor’un maçına VAR hakemi olarak atandığını gördük. Kendisine de ‘2 saatlik bir ceza baya uzun bir cezaymış başkanım’ dedim. Daha sonra yine Fırat Aydınus’un yönettiği Başakşehir maçı vardı. Pandemi öncesi son maç. O maçta Nwakaeme’ye yapılan müdahaleyi uzaydan dahi görülen penaltıyı Fırat Aydınus’un pas geçmesi, görememesi. Her ne hikmetse VAR’ın da hiçbir şekilde müdahalede bulunamaması. Verilmeyen penaltı ve kaybolan 2 puan. Geçen sene oynanan bir Fenerbahçe - Rizespor maçı vardı. Bu maçla alakalı olarak 2 pozisyonu Servet Yardımcı Ulenberg’e göndermişti. Ulenberg’in yorumu şu şekilde oldu; ‘Aksiyonunu devam ettiği pozisyonlarda temas varsa dahi faul çalmayın.’ Dün VAR’ın devreye girmesiyle verilen penaltıya baktığımız zaman pozisyon öncesi rakip takımın 7 numaralı oyuncusunun çok bariz şekilde sol eliyle topla oynadığını ve yön değiştirdiğini görüyoruz. Her şeyin ötesinde handball var. Devamında Flavio’nun topa teması doğal olarak rakibe bir teması var. Ulenberg’in geçen sene yaptığı yorumun üzerine bu pozisyona faul çalınmaması lazım. Futbol hayatı boyunca kırmızı kart görmemiş oyuncu Brezilya’dan Türkiye’ye geliyor. Oynadığı ilk maçta kırmızı kart görüyor. Oynadığı ikinci maçta kırmızı kart görüyor. Ne gariptir ki bazı insanlar da burada oyuncuyu eleştirmek gibi bir yanlışın içerisi giriyorlar” açıklamasını yaptı.

“Nihat Özdemir, ‘Zekeriya Alp MHK’sine kefilim’ dedi”

Başkan Ağaoğlu Merkez Hakem Kurulu sisteminin kökünden değişmesi gerektiğini savunarak, “Premier Lig’den gelen 2 oyuncuma ‘Süper Lig’de ilk maçınıza çıktınız ilk dikkatinizi çeken neydi’ diye sordum. İkisinden de gelen cevap ‘Referee’ oldu. Eğer hakemlerimiz bu şekilde konuşuluyorsa demek ki bu işin içerisinde büyük yanlış var. Hatayı başka yerde aramak deve kuşu gibi kafayı kuma gömmektir. Son 4 maça baktığımızda Denizli’de VAR’ın devreye girmesiyle iptal edilen bir penaltı var. Ondan çok daha ağır pozisyonda Serkan’ın çekilerek düşürülmesi orada VAR’ın herhangi bir tasarrufta bulunmaması. Cevap bulunması gereken soru işaretleri. Eminim ki şu anda telefonu kapalı olmasına rağmen Nihat Özdemir de bizleri izliyordur. Özdemir’e Zekeriya Alp MHK’si oluşturulduğu zaman endişelerimizi ifade ettiğimiz zaman bize şunu söyledi; ‘Başkanım geçen sene Trabzonspor’a çok büyük haksızlık yapıldığının farkındayım ama Zekeriya Alp MHK’sinin kefili benim. Emin olun hiçbir sorun olmayacak.’ Son 2 yıl içerisinde 4 MHK değişti. Peki değişen ne var? 4 MHK değiştikten sonra tartışmalar, sıkıntılar artarak devam ediyorsa demek ki sistemde bir yanlışlık var. Nihat Özdemir Göztepe - Trabzonspor maçından sonra ‘Başkanım maçı inceledim. Fırat’ın yönetiminde herhangi bir sıkıntı yok. Koray Gençerler’e gerekli cezayı verdik’ dediği yerde Koray Gençerler tekrar görev alabiliyorsa 4 MHK değişmesine rağmen hakemler aynı hatalar yapıyorsa elimizdeki hakem kadrosu bu işi yapmaya yeterli ve eğitimli bir kadro değil. Motoru arıza yapmış otomobilin 4 defa tekerleğini değiştiriyorsunuz. Değişen ne var hiçbir şey yok. Bugün buraya bunu ifade etmek için geldik. Bu yapının bir şekilde değişmesi lazım. Bu şekilde devam etme şansı yok. Devam ettiği takdirde Türk futbolu çok büyük zarar görecektir. Hem marka değeri zaafiyete uğruyor. Neredeyse sokaktan birilerini alıp MHK’ye koyacağımız bir sürecin içerisine girdik. Sorun orada değil. Bunun asla hata olduğunu kabul etmiyorum. Camia da bunu kabul etmiyor. Bu sorunun temeline inmemiz lazım. Merkez Hakem Kurulu sistemi kökünden değişmek zorunda. Hakemler eğer eğitim sıkıntısı varsa giderilmek zorunda. Hakemlerin bir şekilde ilişkileri varsa bu ilişkilerin deşifre edilerek sistem dışı bırakılması elzemdir. Trabzonspor Kulübü olarak en ciddi şekilde takipçisi olacağız. Lafta kalmayacak. Bu sistemin değişmesi için mücadeleyi başlattık. Bu mücadeleye eğer gerekirse FIFA, UEFA ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nereye kadar gidecekse oraya kadar taşıyacağız. Dosyalarımızı hazırladık” diye konuştu.

“Fırat Aydınus 1 sene içinde 7 puanımıza mal oldu”

Ahmet Ağaoğlu, Merkez Hakem Kurulu sisteminin değiştirilmesi ile ilgili FIFA, UEFA ve gerektiği takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunacaklarının altını çizerek, “Başka bir kulübün başkanı ya da CEO'su tarafından FIFA'ya verilmek üzere hazırlanmış, daha sonra iyi niyet göstererek TFF başkanına teslim edilmiş dosya da dahil olmak üzere UEFA'ya, FIFA'ya, netice alıncaya kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu davayı götüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İki senede dört MHK değiştirdiniz ama değişen hiçbir şey yok, bugün hala aynı konuları konuşuyoruz. O zaman sadece pansuman amaçlı yapılan, kamuoyu tepkisini daha aşağı çekmek için yapılan değişiklikler bunlar. Fırat Aydınus bir sene içinde Göztepe, Başakşehir ve dün oynadığımız Gazişehir maçını yönetti. Diğer hakemlerin de ismini sayabilirim. Bütün bu oynadığımız maçlarda 1 sene içinde Trabzonspor'un 7 puanına mal oluyorsa burada ciddi bir sorun var demektir” dedi.

“TFF Yönetim Kurulu MHK’yı kontrol edemiyor”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Merkez Hakem Kurulu’nu kontrol edemediğini ileri süren Ağaoğlu, “Bugün MHK başkanlığı yapan Serdar Tatlı 2016 yılında köşe yazısında dün maçımıza atanan Fırat Aydınus'u eyyamcılıkla suçluyor. Bugün eyyamcılıkla suçladığı hakeme benim maçımda görev veriyor. Burada sorulacak çok soru var. O soruların cevabı bende değil MHK başkanında TFF başkanında. Burada bir gerçek ortaya çıkıyor. TFF yönetim kurulu, MHK yönetim kurulunu kontrol edemiyor. Daha acısı MHK, altındaki hakemleri kontrol edemiyor. Hangi MHK gelirse gelsin hakemler bildiklerini çalıyorlar. Bu şekil uygulamalardan canı yanan o kadar çok Anadolu kulübü var ki seslerini çıkartamıyorlar çünkü medyada yankı bulmuyor. 1. Lig kulüpleri var seslerini çıkarmalarına rağmen seslerini duyuramıyorlar. MHK ve hakem camiasının yapısının, sisteminin kökünden değişmesi lazım. Birilerinin himmetiyle, yönlendirmesiyle oluşacak olan her kurul prematüre doğmuştur. Prematüre doğan bir kurulun da devasa bir bütçeye sahip olan ülke futbolunu yönetmesi mümkün değildir. 1 hafta içinde eğer futbol kamuoyunu ve ülke insanı tatmin edecek bir açıklama ve uygulamanın içine girmedikleri takdirde bu işin savaşçısı ve takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“TFF, düdüğü ehil ellere teslim etmek zorunda”

TFF’nin mücadelelerde işini iyi yapan hakemlere görev vermesi gerektiğini söyleyen Başkan Ağaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Sorun büyük bir sorun. Trabzonspor 4 hafta içinde 4 puan kaybetti. Verilen emekler var, alın teri var, kulübü aldığımız zaman hangi noktada olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ekonomik sıkıntılarla boğuşurken aynı zamanda sınırlı bütçeyle şampiyonluk mücadelesi veren bir kadroyu oluşturmanın çabası içindeyiz. Bu bizim görevimiz. Maçları adaletli yönetmek, düdüğü ehil ellere teslim etmek TFF'nin görevidir. Herkes görevini layıkıyla yapmak zorunda. TFF, Türk futbolunun özerk ve amir kurumudur. Özerklik asla dediğim dedik çaldığım düdük şeklinde yorumlanamaz. Onları oraya getirenler futbol kulüpleridir. Amir kurum her zaman bunun bilincinde olmalıdır.”

“TFF sadece MHK değil diğer kurullarını da gözden geçirmeli”

Ahmet Ağaoğlu, TFF’nin tüm kurullarının gözden geçirilmesi gerektiğini aktararak, “Ankara'da yapılan TFF Genel Kurulu’nda neredeyse bütçeyi onaylayacak delege sayısını dahi oluşturamıyorlardı. Şapkayı önlerine koyup düşünmeleri lazım. Kulüplerin, futbolun çatısı olan amir kurumun genel kuruluna neden itibar etmediklerini düşünmek gerekir. PFDK, Tahkim Kurulu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 'Bu iki kurumunuz bağımsız değil' diyor. Daha sonra federasyon olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tahkime müracaat ediyorsunuz, tahkimde de sizin aleyhinize onaylanıyor. Bunun anlamı, kurullarınız bağımsız değillerdir ve kararları da bağımsızlıktan ari kararlardır. Yapısal olarak sadece MHK değil diğer kurulların da gözden geçirilmesi lazım” açıklamasını yaptı.

“PFDK’ya sevk edilirsem savunma yapmayacağım”

Ağaoğlu, yaptığı açıklamadan ötürü ceza aldığı takdirde hiçbir şekilde savunma yapmayacağını belirterek, “Dosyalarımız hazır, 1 haftalık süremiz var. Sonra yürümeye başlıyoruz. Hepiniz göreceksiniz, salı günü Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportmenlik dışı açıklamalarından dolayı PFDK Talimatı'nın 38. maddesini ihlalden PFDK'ya sevk edilmiştir diye. Asla savunma yapmayacağım. Bu ülkede birilerinin gerçekleri, sistemdeki bozukluğu dile getirmesi lazım. Eğer ben bunu dile getiriyorsam kendimi savunmam. Savunması gerekenler bağımsız olmadıkları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından onaylananlardır. Onlar kendilerini savunsunlar. Bu konuşmadan ceza söz konusu olursa savunma yapmayacağım” değerlendirmesini yaptı.