Serie A'nın 3. haftasında Sassuolo, sahasında Crotone ile karşılaştı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Sassuolo'nun gollerini 19. dakikada Domenico Berardi, 58 ve 85. dakikalarda Francesco Caputo ve 90+3. dakikada Manuel Locatelli kaydederken, deplasman takımının tek golü ise 49. dakikada penaltıdan Simmy'den geldi.
Sassuolo'da forma giyen milli futbolculardan Mert Müldür 11 başlarken, Kaan Ayhan ise sonradan oyuna dahil oldu. Kaan 34. dakikada Vlad Chiriches'ın yerine oyuna girdi. Mert ise 53. dakikada yerini Giorgos Kiriakopoulos'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 7'ye çıkarken, Crotone ise henüz puanla tanışamadı.
Mert ve Kaan'ın takımı Sassuolo evinde galip
03.10.2020 - 18:32 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serie A'nın 3. haftasında milli futbolcular Mert Müldür ile Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo, evinde Crotone'yi 4-1 mağlup etti.
Serie A'nın 3. haftasında Sassuolo, sahasında Crotone ile karşılaştı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Sassuolo'nun gollerini 19. dakikada Domenico Berardi, 58 ve 85. dakikalarda Francesco Caputo ve 90+3. dakikada Manuel Locatelli kaydederken, deplasman takımının tek golü ise 49. dakikada penaltıdan Simmy'den geldi.
Etiketler : Mert Müldür,Kaan Ayhan,
736345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/736345.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
2
1
0
4
7
03
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
4
7
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
2
1
0
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
08
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
09
FENERBAHÇE A.Ş.
3
1
2
0
1
5
10
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
1
1
0
3
4
12
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
1
1
1
-1
4
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
14
YENİ MALATYASPOR
4
1
1
2
-4
4
15
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
16
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
4
0
2
2
-3
2
18
MKE ANKARAGÜCÜ
3
0
1
2
-2
1
19
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
3
0
1
2
-5
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
02.10.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Trabzonspor
03.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
03.10.2020 16:00
Erzurumspor 0 - 0 Rizespor
03.10.2020 16:00
Başakşehir 0 - 0 Göztepe
03.10.2020 19:00
Fenerbahçe - Karagümrük
04.10.2020 13:30
Denizlispor - Konyaspor
04.10.2020 16:00
Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
04.10.2020 16:00
Beşiktaş - Gençlerbirliği
04.10.2020 19:00
Kasimpaşa - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
4
3
0
1
3
9
02
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
03
ALTAY
4
2
1
1
6
7
04
ADANA DEMİRSPOR
3
2
1
0
4
7
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
4
2
1
1
2
7
06
ALTINORDU
3
2
0
1
1
6
07
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
08
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
09
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
10
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
1
1
2
-1
4
12
GİRESUNSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
14
ANKARASPOR
3
1
0
2
-3
3
15
ÜMRANİYESPOR
3
1
0
2
-4
3
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
3
0
1
2
-2
1
17
MENEMEN SPOR
3
0
1
2
-5
1
18
ESKİŞEHİRSPOR
3
0
1
2
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
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Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Altay
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Tuzlaspor A.ş. 3 - 3 Bursaspor
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Giresunspor - Beypiliç Boluspor
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Altinordu - Ankaraspor
04.10.2020 14:00
Eskişehirspor - ümraniyespor
04.10.2020 16:30
Balikesirspor - Menemen Spor
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Yilport Samsunspor - Akhisarspor
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