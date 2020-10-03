Türkiye Futbol Federasyonu, 3 klasman yardımcı hakemin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.
3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı
03.10.2020 - 22:55 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF, 3 hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Etiketler : hakem,covid,vaka,
736386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/736386.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
2
1
0
4
7
03
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
4
7
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
2
1
0
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
08
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
09
FENERBAHÇE A.Ş.
3
1
2
0
1
5
10
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
1
1
0
3
4
12
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
1
1
1
-1
4
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
14
YENİ MALATYASPOR
4
1
1
2
-4
4
15
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
16
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
4
0
2
2
-3
2
18
MKE ANKARAGÜCÜ
3
0
1
2
-2
1
19
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
3
0
1
2
-5
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
02.10.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Trabzonspor
03.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
03.10.2020 16:00
Erzurumspor 0 - 0 Rizespor
03.10.2020 16:00
Başakşehir 0 - 0 Göztepe
03.10.2020 19:00
Fenerbahçe - Karagümrük
04.10.2020 13:30
Denizlispor - Konyaspor
04.10.2020 16:00
Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
04.10.2020 16:00
Beşiktaş - Gençlerbirliği
04.10.2020 19:00
Kasimpaşa - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
4
3
0
1
3
9
02
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
03
ALTAY
4
2
1
1
6
7
04
ADANA DEMİRSPOR
3
2
1
0
4
7
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
4
2
1
1
2
7
06
ALTINORDU
3
2
0
1
1
6
07
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
08
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
09
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
10
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
1
1
2
-1
4
12
GİRESUNSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
14
ANKARASPOR
3
1
0
2
-3
3
15
ÜMRANİYESPOR
3
1
0
2
-4
3
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
3
0
1
2
-2
1
17
MENEMEN SPOR
3
0
1
2
-5
1
18
ESKİŞEHİRSPOR
3
0
1
2
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 19:00
Istanbulspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
03.10.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Altay
03.10.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 3 - 3 Bursaspor
03.10.2020 16:30
Giresunspor - Beypiliç Boluspor
03.10.2020 19:00
Altinordu - Ankaraspor
04.10.2020 14:00
Eskişehirspor - ümraniyespor
04.10.2020 16:30
Balikesirspor - Menemen Spor
04.10.2020 16:30
Yilport Samsunspor - Akhisarspor
04.10.2020 19:00
Adana Demirspor - Adanaspor