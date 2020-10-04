Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadrosunda bir başka millî oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nu da bulunduran kırmızı-siyahlıların Ozan için Alman ekibine 25 milyon avro önerdiği ifade edilirken Schalke bu teklifi reddetti. Pazarlıklar devam ediyor. Eğer transfer gerçekleşirse Aslan yetiştirme bedeli alacak.