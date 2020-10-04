Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yepyeni bir takım kurmanın etkisiyle sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, 36 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig’de 3. haftayı lider kapatan Karagümrük’ü konuk etti. Galatasaray deplasmanından 1 puan ve ışık veren bir oyunla dönen sarı-lacivertliler sezonun ilk iç saha galibiyetini almak, son şampiyon Başakşehir’i devirip zirveye kurulan Karagümrük ise yeni bir sürprizle koltuğunu korumak istiyordu.

Hoş geldin Samatta

Yeni golcülerden Samatta ilk 11’de, Cisse kulübede başladı maça. En taze transfer Perotti’nin tribünden izlediği karşılaşmanın ilk heyecan veren atağını gerçekleştiren beklendiği gibi Samatta oldu. Tanzanyalı golcünün girişimleri 25’te golle mevyesini verirken, kornerden gelen topa yaptığı tek vuruş buram buram kalite kokuyordu. Samatta, 68’de vurduğu kafayla Karagümrük’ü devirmişti ki, Lemos rakibe can veren dokunuşlar yaptı!

Gecenin yıldızı Altay

Erol Bulut’un ikinci yarıda yaptığı hamleler takım ritmini olumsuz etkilerken, arazı Lemos çıkardı. Uruguaylı yıldız önce eliyle oynayarak, sonra da faul yaparak iki penaltıya sebep oldu. Lemos, bu hatalarının bedelini çift sarıdan kırmızıyla öderken geceyi kurtarmak Altay’a düştü. İlk penaltıda çaresiz kalan genç eldiven, ikinci vuruşta Sabo’ya geçit vermeyerek 3 puana sahip çıktı. Altay bir penaltıyla bir maçtan fazlasını kurtardı.

100 gol atacağıma takımım şampiyon olsun

F.Bahçe’de ilk defa on bire dün Karagümrük maçında girdi. İlk şutu gol oldu. İki golle parmak ısırttı. Mbwana Samatta geceye damgasını vurdu. Futbolcu maçın ardından ‘’Benim için en önemlisi bu maçtı. Sonlarında işler bizim için zorlaştı ama önemli olan kazanmaktı. Şimdi önümüzdeki maça bakmalıyız” dedi.

Öncelik takım

Arkadaşlarınca tebrik edilen 27 yaşındaki golcü, “İki gol atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum. Her zaman gol atmak benim hedefim” diyen Tanzanya canavarı, “Fakat 100 tane gol atacağıma takımım şampiyon olsun. Gol atmak güzel ama benim için öncelikli olarak takım geliyor’’ şeklinde konuştu.

Niye hep Fenerbahçe!

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Oyunun gri pozisyonlarında kararlar ne sebeptense F.Bahçe lehine verildi” derken, “Mağlup olduk diye hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Her maç üstüne koyacağız” sözlerini kullandı.