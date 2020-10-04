Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından mutluydu. Son bölümlerde takımı zorlansa da üç puanı aldıkları için keyifli olan Bulut, “Yeni gelenler, uyum süreci ve yeni transferler oldu. Bu futbolcuların takıma 1-2 haftada çabuk bir şekilde alışması kolay değil. Bir hafta birisi geliyor, iki hafta sonra yeni transfer geliyor” dedi.

Millî ara iyi olacak

“Bu futbolun üzerine koymalıyız” vurgusu yapan Erol Hoca, “Millî ara bizim için iyi olacak. Görüştüğümüz kişiler var, transfer yaşanacak gibi görünüyor. 5 Ekim’de transfer bitiyor ve kafalar rahatlayacak. Futbolcuların kafasında bunlar da dolaşıyor maalesef. 5 Ekim sonrasında futbolu gelişmiş bir Fenerbahçe izleteceğiz” ifadelerini kullandı.

Samatta ve Altay...

Samatta ve Altay’ın bireysel başarısına değinen genç teknik adam, “Samatta ikinci maçı olmasına rağmen iyiydi. Önümüzdeki haftalar daha da iyi olacak. Altay’ın ise kalitesi belli. Türkiye’nin en iyi kalecilerden bir veya ikincisi. Üzerine koyacaktır. İkinci penaltıyı kurtararak 3 puanı kazandırdı” şeklinde konuştu.

Diego Perotti imzaya geldi

F.Bahçe Arjantinli sol kanat Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu iki yıllık imza atmak için İstanbul’a geldi. Perotti bonuslarla birlikte senelik yaklaşık 3 milyon avro (27.3 milyon TL) alacak. Roma’ya bonservis ödenmeyecek.