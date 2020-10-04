Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Fatih Karagümrük, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oldu. Karşılaşma 2-1 Sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golleri yeni transfer Samatta'dan gelirken maçın son anlarına Altay Bayındır damga vurdu. Başarılı kaleci üst üste yaptığı kurtarışlarla futbolseverlerden tam not aldı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçından öne çıkanları yorumladı.

"DÜNYA ÇAPINDA KULÜPLERE GİDER"

Altay Bayındır'dan övgüyle bahseden Rıdvan Dilmen, "Önü açık bir kaleci dünya çapında kulüplere gider. Altay'ı Ersun Yanal aldı, Vedat Muriç'i de Çaykur Rizespor'dan alan Ersun Yanal. Fenerbahçe'de 2-0'dan sonra maçın kahramanı Altay oldu. Maç sonrası nefes nefese kaldığını gördük. Bu görüntü Fenerbahçe'nin cebine koyması gereken görüntü." dedi.

Fenerbahçe'in yeni transferlerinden Sosa'nın maçtaki performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "İkinci golde Gökhan ile alışverişlerinden sonra muazzam bir gol ortası yaptı. Oyunu soğutma bölümlerinde Sosa'ya daha fazla ihtiyaç olan dönemler. Erol Bulut'un Tolga değişikliği kendine göre haklı olabilir. Teknik direktör tercihidir. Erol hocayı da çok eleştirmek istemiyorum" dedi.