Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Park'ta Bogdan Stancu'nun golüyle 3 puanı alan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'ı ligde deplasmanda 20 Aralık 2000'den sonra ilk kez mağlup etti.

Söz konusu tarihte rakibini o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 3-0 yenen başkent temsilcisi, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonra Dolmabahçe'de ilk 3 puan sevincini yaşadı.

- Deplasmanda 2. galibiyet

Gençlerbirliği, lig tarihinde Beşiktaş'ı deplasmanda ikinci kez mağlup etti.

Kırmızı-siyahlılar, 2000-2001 sezonu sonrası Beşiktaş deplasmanında bir kez daha galip geldi. Toplamda İstanbul'da oynanan 47 lig maçında Beşiktaş'ın 31 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da berabere bitti.

- Gençlerbirliği 4 maç sonra gol buldu

Gençlerbirliği, 4 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Geçen sezonun son 2 haftası ile bu sezon oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Gençlerbirliği, bu hasretini Beşiktaş deplasmanında 8. dakikada Stancu'yla dindirdi. Bu gol ayrıca kırmızı-siyahlılara 3 puanı getirdi.