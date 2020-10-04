Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.