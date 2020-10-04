Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 1-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, takımda genel olarak bir yorgunluğun olduğunu vurgulayarak, “Maalesef yorgunluğun altından kalkamadık. Bazı oyuncular ayakta kaldı ama maalesef birkaç oyuncumuz o yorgunluğun üstesinden gelemedi. Fiziki düşüş beklediğimizin üstünde oldu. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Çok da güzel gol bir attılar. Belki oyunun başında girdiğimiz pozisyonu gole çevirebilsek veya beraberliği erken bulabilsek olay başka olurdu ama olmadı. İlk 3 haftaya baktığımızda beklemediğim bir sonuçtu. Lig uzun bir maraton klasik ama söylemek zorundayız. Bunu telafi edeceğiz. İkinci yarı baskılı oynadık, tek kale oynadık ama çift santrfor oynamamıza rağmen net pozisyon bulamadık. Daha etkili olmalıydık” şeklinde konuştu.

“Ben Galatasaray'ı terk etmedim, oyunu terk ettim"

Müsabakanın uzatma dakikalarında soyunma odasına gitmesiyle ilgili de konuşan Terim, şu ifadelere yer verdi:

“Ben sahayı terk etmedim. Ben ne Galatasaray’ı bıraktım ne de takımımı bıraktım. Ben sadece maçı bıraktım. Bana ve Galatasaray’a değil kendine yazık eden bir takım. Artı futbolun ruhuna aykırı bazı durumlar vardı onun için. Bütün mağlubiyetleri bana yazsınlar. Bütün hataların sorumlusu olduğumu yazabilirler. Olanı olmayanı söylesinler. Belki Galatasaray’ın borçları da benim yüzümdendir onu da söylesinler. Ben Galatasaraylılara yakışır, durduğum yerden vazgeçmeyeceğimden herkes emin olabilir. Ben Antep maçında da çıktım. Bu kadar süre yerde dolaşan bir oyunda neye tepki gösterdiğim açık."

“Mevcut kadro ile ocak ayına kadar nasıl gideriz buna bakacağız”

Fatih Terim, transfer sürecinin bitimine saatler kala yeni futbolcu transfer edilemeyeceğini vurgulayarak, “Transferi konuşacağımıza nedenlerini niçinlerini konuşmamız lazım. Israrla söylüyorum. Burada yarım yarım konuşuyoruz. Derdimizi anlatamıyoruz. Bunları imkan olursa milli takım arasında röportajda konuşmayı düşünüyorum. Ben de bu söylemden bıktım. Bu konuyla ilgili düşüncelerimi anlattım. Listeyi hem sezonda hem sezon sonu paylaştık. Fazla bir şey konuşacak halimiz yok. Kimsenin suçu değil. Suçlu benim. Bana yazabilirsiniz sorun yok. Benim yüzümden olmuştur. Borçlar bile bendendir. Şu anda da bunları konuşmak yersiz. 24 saat var ondan sonra ne olacağı da aşağı yukarı belli. Biz mevcut kadro ile ocak ayına kadar nasıl gideriz, nasıl yaparız buna bakalım. Kafamızdaki plan içerisinde yapamadıklarımızı ocak ayına kadar yapar mıyız onun çalışması içinde olacağız” diye konuştu.