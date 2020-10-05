Konyaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 6 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Ahmet Çalık’ın yanı sıra daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Eray Birnican Konyaspor’da 34 numaralı formayı giyecek.
Konyaspor’da çifte imza
05.10.2020 - 00:46 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 00:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan’ı renklerine bağladı.
Konyaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 6 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Etiketler : Konyaspor,çifte,imza,
736603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/736603.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
02
FENERBAHÇE A.Ş.
4
2
2
0
2
8
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
4
2
1
1
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
4
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
08
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
09
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
3
1
2
0
3
5
11
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
14
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
15
YENİ MALATYASPOR
4
1
1
2
-4
4
16
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
4
0
2
2
-3
2
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
20
MKE ANKARAGÜCÜ
3
0
1
2
-2
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
02.10.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Trabzonspor
03.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
03.10.2020 16:00
Erzurumspor 0 - 0 Rizespor
03.10.2020 16:00
Başakşehir 0 - 0 Göztepe
03.10.2020 19:00
Fenerbahçe 2 - 1 Karagümrük
04.10.2020 13:30
Denizlispor 0 - 0 Konyaspor
04.10.2020 16:00
Alanyaspor 6 - 0 Atakaş Hatayspor
04.10.2020 16:00
Beşiktaş 0 - 1 Gençlerbirliği
04.10.2020 19:00
Kasimpaşa - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
4
3
0
1
3
9
02
ALTINORDU
4
3
0
1
3
9
03
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
04
ALTAY
4
2
1
1
6
7
05
ADANA DEMİRSPOR
3
2
1
0
4
7
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
4
2
1
1
2
7
07
GİRESUNSPOR
4
2
1
1
0
7
08
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
09
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
10
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
11
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
12
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
1
1
2
-1
4
13
ÜMRANİYESPOR
4
1
1
2
-4
4
14
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
15
ANKARASPOR
4
1
0
3
-5
3
16
ESKİŞEHİRSPOR
4
0
2
2
-7
2
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
4
0
1
3
-3
1
18
MENEMEN SPOR
3
0
1
2
-5
1
PTT 1. Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 19:00
Istanbulspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
03.10.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Altay
03.10.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 3 - 3 Bursaspor
03.10.2020 16:30
Giresunspor 2 - 1 Beypiliç Boluspor
03.10.2020 19:00
Altinordu 2 - 0 Ankaraspor
04.10.2020 14:00
Eskişehirspor 1 - 1 ümraniyespor
04.10.2020 16:30
Balikesirspor - Menemen Spor
04.10.2020 16:30
Yilport Samsunspor - Akhisarspor
04.10.2020 19:00
Adana Demirspor - Adanaspor