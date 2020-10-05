Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Perşembe günü Glasgow Rangers karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle Avrupa’ya veda ederek ayrılan Galatasaray, bütün konsantrasyonu ile lige dönmek istiyordu. Ancak sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarısında etkisiz, dağınık bir oyun ortaya koyduğu Paşa deplasmanında, Yusuf Erdoğan’ın 45’te attığı harika golle 1-0 kaybetti. Aslan son üç maçında galibiyeti unuttu.

Yıldız çok ama...

İlk yarının son anlarında yenen gol sonrası Fatih Terim ikinci yarıda çift forvete döndü. İleri ucun bir tarafında yıllık 5 milyon avro kazanan dünya yıldızı Falcao, diğer tarafta bonservisine bonuslar hariç 10 milyon avro ödenmiş olan Diagne vardı ikinci kırk beşte. Ancak Cimbom ikinci devre sadece uzaktan şutlar ile kaleyi yoklayabilirken, iki yıldız net bir tane bile fırsat yakalayamadı.

Hayal kırıklığı

Galatasaray aslında transfer sezonunun başından beri Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne’yi bonservisi ile yollamak istemiş, ancak beklenen teklifler gelmeyince Fatih Terim bu oyuncuları kazanmak için yoğun çaba harcamıştı. Ligin ilk iki haftasına iyi başlasalar da transferin kapanmasına saatler kala hızlıca eski, eleştirilen görüntülerine döndüler.

TERİM MAÇI TERK ETTİ

Alın kendiniz oynayın

∂ Maçın son anlarında Fatih Terim yan hakeme uzatma süresini sordu. Beş dakika cevabını alınca çok sinirlenen Fatih Hoca, “Alın kendiniz oynayın” diyerek son dakikaları seyretmeden soyunma odasına gitti. Hoca konuyla ilgili, “G.Saray’ı bırakmadım, maçı bıraktım. Kime ve neye tepki gösterdiğim çok açık. İstediklerini yazabilirler. Bu masum bir hareket” açıklaması yaptı.

Yorgunluğun altında kaldık

Fiziki düşüş büyük

Maçı değerlendiren Fatih Terim, “Kısa sürede lig ve Avrupa maçları oynadık. Maalesef yorgunluğun alından kalkamadık. Bazı oyuncularımız ayakta kaldı ama maalesef birkaç oyuncumuz yorgunluğun üstesinden gelemedi. Fiziki düşüş beklediğimizin üstünde oldu. Kasımpaşa’da hocamızı ve oyuncularını tebrik ederim. Çok da güzel bir gol attılar” dedi.

Hepsi benim suçum!

Transfer sorularından bıktığını belirten Fatih Hoca, “Listeyi hem sezon içinde hem de sezon sonunda paylaşmıştım. Bu konuda fazla bir şey konuşacak halimiz yok. Kimsenin suçu değil. Suçlu benim. Onu da bana yazabilirsiniz. Büyük ihtimalle o da benim yüzümden olmuştur. Hatta borçlar bile bendendir. 24 saat sonra ne olacağı aşağı yukarı belli” sözlerini kullandı.

FALCAO İÇİN OLAY İDDİA

O kadar para veriyoruz!

∂ Dünkü maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao sarı-kırmızılı takıma skor olarak katkı sağlayamadı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Falcao’nun kaçırdığı bir golden sonra, “O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari” dediği iddia edildi.

İKİ YILLIK KİRALIK

Çalık Konya’ya

∂ Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray’dan Ahmet Çalık’ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği stoper oyuncusu, iki yıl kiralık olarak yeşil-beyazlıların formasını terletecek. Transferin bugün açıklanması bekleniyor.

MAÇIN ADAMI YUSUF:

Huzurlu bir gece

∂ Maça damgasını vuran Yusuf Erdoğan, “Güzel bir gol attığımı düşünüyorum. Bizim için huzurlu bir gece. Kasımpaşa’yı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Futbolun içinden gelen bir hocamız var. Mehmet Altıparmak bize motivasyon ve güven veriyor” dedi.