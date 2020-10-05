Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç’ü 1 yıllığına kiraladı. İmza töreninde CEO Mustafa Eröğüt de yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, 23 numaralı formayı giyecek.