Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bademli açıklarında, can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 1'i engelli 5 düzensiz göçmenin, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Engelli kişi, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu sedye yardımıyla bota alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ayrıca ilçe açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.