Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı
05.10.2020 - 22:00 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Atalay Babacan'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralık olarak gittiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Atalay Babacan,Galatasaray,
736786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/736786.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
02
FENERBAHÇE A.Ş.
4
2
2
0
2
8
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
4
2
1
1
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
08
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
09
KASIMPAŞA A.Ş.
4
2
0
2
1
6
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
3
1
2
0
3
5
12
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
14
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
15
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
16
YENİ MALATYASPOR
4
1
1
2
-4
4
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
4
0
2
2
-3
2
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
20
MKE ANKARAGÜCÜ
3
0
1
2
-2
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
02.10.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Trabzonspor
03.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
03.10.2020 16:00
Erzurumspor 0 - 0 Rizespor
03.10.2020 16:00
Başakşehir 0 - 0 Göztepe
03.10.2020 19:00
Fenerbahçe 2 - 1 Karagümrük
04.10.2020 13:30
Denizlispor 0 - 0 Konyaspor
04.10.2020 16:00
Alanyaspor 6 - 0 Atakaş Hatayspor
04.10.2020 16:00
Beşiktaş 0 - 1 Gençlerbirliği
04.10.2020 19:00
Kasimpaşa 1 - 0 Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
4
3
0
1
3
9
02
ALTINORDU
4
3
0
1
3
9
03
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
04
ADANA DEMİRSPOR
4
2
2
0
4
8
05
YILPORT SAMSUNSPOR
4
2
2
0
4
8
06
ALTAY
4
2
1
1
6
7
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
4
2
1
1
2
7
08
GİRESUNSPOR
4
2
1
1
0
7
09
ADANASPOR A.Ş.
4
1
3
0
1
6
10
BALIKESİRSPOR
4
2
0
2
0
6
11
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
12
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
1
1
2
-1
4
14
ÜMRANİYESPOR
4
1
1
2
-4
4
15
ANKARASPOR
4
1
0
3
-5
3
16
ESKİŞEHİRSPOR
4
0
2
2
-7
2
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
4
0
1
3
-3
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 19:00
Istanbulspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
03.10.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Altay
03.10.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 3 - 3 Bursaspor
03.10.2020 16:30
Giresunspor 2 - 1 Beypiliç Boluspor
03.10.2020 19:00
Altinordu 2 - 0 Ankaraspor
04.10.2020 14:00
Eskişehirspor 1 - 1 ümraniyespor
04.10.2020 16:30
Balikesirspor 2 - 1 Menemen Spor
04.10.2020 16:30
Yilport Samsunspor 1 - 0 Akhisarspor
04.10.2020 19:00
Adana Demirspor 0 - 0 Adanaspor