Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi.