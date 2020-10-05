Ay-yıldızlılar, yarınki Almanya yolculuğu öncesinde bugün Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. İdmana aday kadroda yer alam tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda taktik oyunlar üzerinde duruldu.
A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Köln'e gidecek.
A Milli Takım Riva'da kampa girdi
05.10.2020 - 23:30 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Takım, 7 Ekim'de özel maçta Almanya, 11 Ekim'de UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve 14 Ekim'de Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva'da kampa girdi.
Ay-yıldızlılar, yarınki Almanya yolculuğu öncesinde bugün Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. İdmana aday kadroda yer alam tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda taktik oyunlar üzerinde duruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : A Milli Takım,kamp,
736797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/736797.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
02
FENERBAHÇE A.Ş.
4
2
2
0
2
8
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
4
2
1
1
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
08
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
09
KASIMPAŞA A.Ş.
4
2
0
2
1
6
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
3
1
2
0
3
5
12
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
14
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
15
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
16
YENİ MALATYASPOR
4
1
1
2
-4
4
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
4
0
2
2
-3
2
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
20
MKE ANKARAGÜCÜ
3
0
1
2
-2
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
02.10.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Trabzonspor
03.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
03.10.2020 16:00
Erzurumspor 0 - 0 Rizespor
03.10.2020 16:00
Başakşehir 0 - 0 Göztepe
03.10.2020 19:00
Fenerbahçe 2 - 1 Karagümrük
04.10.2020 13:30
Denizlispor 0 - 0 Konyaspor
04.10.2020 16:00
Alanyaspor 6 - 0 Atakaş Hatayspor
04.10.2020 16:00
Beşiktaş 0 - 1 Gençlerbirliği
04.10.2020 19:00
Kasimpaşa 1 - 0 Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
4
3
0
1
3
9
02
ALTINORDU
4
3
0
1
3
9
03
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
04
ADANA DEMİRSPOR
4
2
2
0
4
8
05
YILPORT SAMSUNSPOR
4
2
2
0
4
8
06
ALTAY
4
2
1
1
6
7
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
4
2
1
1
2
7
08
GİRESUNSPOR
4
2
1
1
0
7
09
ADANASPOR A.Ş.
4
1
3
0
1
6
10
BALIKESİRSPOR
4
2
0
2
0
6
11
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
12
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
1
1
2
-1
4
14
ÜMRANİYESPOR
4
1
1
2
-4
4
15
ANKARASPOR
4
1
0
3
-5
3
16
ESKİŞEHİRSPOR
4
0
2
2
-7
2
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
4
0
1
3
-3
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 19:00
Istanbulspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
03.10.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Altay
03.10.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 3 - 3 Bursaspor
03.10.2020 16:30
Giresunspor 2 - 1 Beypiliç Boluspor
03.10.2020 19:00
Altinordu 2 - 0 Ankaraspor
04.10.2020 14:00
Eskişehirspor 1 - 1 ümraniyespor
04.10.2020 16:30
Balikesirspor 2 - 1 Menemen Spor
04.10.2020 16:30
Yilport Samsunspor 1 - 0 Akhisarspor
04.10.2020 19:00
Adana Demirspor 0 - 0 Adanaspor