Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar'a yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.