Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar'a yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.
Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
06.10.2020 - 21:42 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fas Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
Etiketler : nabil diar,koronavirüs,test,
737053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/737053.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
02
FENERBAHÇE A.Ş.
4
2
2
0
2
8
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
4
2
1
1
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
08
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
09
KASIMPAŞA A.Ş.
4
2
0
2
1
6
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
3
1
2
0
3
5
12
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
14
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
15
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
16
YENİ MALATYASPOR
4
1
1
2
-4
4
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
4
0
2
2
-3
2
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
20
MKE ANKARAGÜCÜ
3
0
1
2
-2
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor - Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor - Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük - Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe - Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
4
3
0
1
3
9
02
ALTINORDU
4
3
0
1
3
9
03
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
04
ADANA DEMİRSPOR
4
2
2
0
4
8
05
YILPORT SAMSUNSPOR
4
2
2
0
4
8
06
ALTAY
4
2
1
1
6
7
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
4
2
1
1
2
7
08
GİRESUNSPOR
4
2
1
1
0
7
09
ADANASPOR A.Ş.
4
1
3
0
1
6
10
BALIKESİRSPOR
4
2
0
2
0
6
11
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
12
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
1
1
2
-1
4
14
ÜMRANİYESPOR
4
1
1
2
-4
4
15
ANKARASPOR
4
1
0
3
-5
3
16
ESKİŞEHİRSPOR
4
0
2
2
-7
2
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
4
0
1
3
-3
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
18.10.2020
ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü
18.10.2020
Yilport Samsunspor - Istanbulspor
18.10.2020
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Eskişehirspor
18.10.2020
Akhisarspor - Menemen Spor
18.10.2020
Altay - Adana Demirspor
18.10.2020
Adanaspor - Altinordu
18.10.2020
Ankaraspor - Giresunspor
18.10.2020
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor A.ş.
18.10.2020
Bursaspor - Balikesirspor